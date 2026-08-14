Україна працює над антибалістикою та посиленням ППО. Це не просто, але все це буде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжує роботу заради посилення протиповітряної оборони — ракет, необхідних для захисту життя людей, а також домовленостей про їх виробництво в Україні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення ППО

"Ми продовжуємо роботу заради ППО для України — ракет, які необхідні для захисту життя, і домовленостей заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде", — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що за час війни Україна вже неодноразово досягала того, що спершу вважалося неможливим — від літаків F-16 до виробництва мільйонів дронів на рік та спеціальних ракетних технологій.

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За його словами, так само буде і з системами протиракетної оборони, і з розгортанням Patriot в Україні.

"Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що агресор повинен відчувати реальну дію світу, спрямовану на завершення війни, а не просто спостереження за її перебігом, і подякував усім, хто допомагає Україні та захищає її.

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Ракети до Patriot для України