Україна працює над антибалістикою та посиленням ППО. Це не просто, але все це буде, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжує роботу заради посилення протиповітряної оборони — ракет, необхідних для захисту життя людей, а також домовленостей про їх виробництво в Україні.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Посилення ППО
"Ми продовжуємо роботу заради ППО для України — ракет, які необхідні для захисту життя, і домовленостей заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде", — наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що за час війни Україна вже неодноразово досягала того, що спершу вважалося неможливим — від літаків F-16 до виробництва мільйонів дронів на рік та спеціальних ракетних технологій.
За його словами, так само буде і з системами протиракетної оборони, і з розгортанням Patriot в Україні.
"Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни", — наголосив глава держави.
Зеленський додав, що агресор повинен відчувати реальну дію світу, спрямовану на завершення війни, а не просто спостереження за її перебігом, і подякував усім, хто допомагає Україні та захищає її.
Ракети до Patriot для України
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot.
- 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала "більш поступливою".
- За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.
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