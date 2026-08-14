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Новини ППО України Ракети до Patriot
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Україна працює над антибалістикою та посиленням ППО. Це не просто, але все це буде, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжує роботу заради посилення протиповітряної оборони — ракет, необхідних для захисту життя людей, а також домовленостей про їх виробництво в Україні.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення ППО

"Ми продовжуємо роботу заради ППО для України — ракет, які необхідні для захисту життя, і домовленостей заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде", — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що за час війни Україна вже неодноразово досягала того, що спершу вважалося неможливим — від літаків F-16 до виробництва мільйонів дронів на рік та спеціальних ракетних технологій.

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За його словами, так само буде і з системами протиракетної оборони, і з розгортанням Patriot в Україні.

"Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що агресор повинен відчувати реальну дію світу, спрямовану на завершення війни, а не просто спостереження за її перебігом, і подякував усім, хто допомагає Україні та захищає її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем Patriot із власних запасів 

Ракети до Patriot для України

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot.
  • 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала "більш поступливою".
  • За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

Автор: 

Зеленський Володимир (26670) ППО (4384) Patriot (581)
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Топ коментарі
+11
Брехливий хабадник закрив ракетну програму. Що воно верзе, геть совісті немає?
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14.08.2026 22:33 Відповісти
+6
пшов нах ,бидло зелене!!!...
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14.08.2026 22:33 Відповісти
+6
Обов'язково буде але на привеликий жаль, коли ти та зелена мразота згіне , ЯК РОСА НА СОНЦІ.
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14.08.2026 22:38 Відповісти

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