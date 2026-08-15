Україні прогнозують складну зиму через дефіцит ракет для Patriot, - The Guardian

Україна може зіткнутися з нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими. На тлі масштабних російських атак це створює додаткові ризики для захисту критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для The Guardian пише старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джек Вотлінг.

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Росія активно використовує балістичні ракети для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Серед основних загроз - "Іскандери" та "Кинджали", які летять із високою швидкістю та можуть маневрувати.

Україна отримала американські системи Patriot від партнерів у 2023 році. Вони стали одним із небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети.

Водночас для знищення однієї балістичної цілі іноді необхідно використати дві або навіть три ракети-перехоплювачі.

Росія нарощує виробництво ракет

За оцінками, наведеними Вотлінгом, Росія здатна виробляти близько 750 ракет "Іскандер" на рік і прагне збільшувати темпи виробництва.

Крім балістичних ракет, російські війська застосовують "Кинджали", крилаті ракети, переобладнані зенітні ракети та ударні безпілотники.

Водночас світові виробничі потужності з випуску перехоплювачів Patriot значно менші. США, Німеччина та Японія разом можуть виробляти близько 840 таких ракет на рік.

Цього недостатньо, щоб одночасно забезпечувати потреби України та поповнювати запаси країн НАТО.

Війна з Іраном посилила дефіцит

Додаткове навантаження на запаси перехоплювачів виникло через війну США та Ірану. За наведеними у матеріалі оцінками, під час найбільш інтенсивних періодів Іран запускав понад 170 балістичних ракет на добу.

Окремі іранські ракети виявилися настільки складними цілями, що для перехоплення однієї з них знадобилося 17 ракет Patriot.

Це ще більше посилило тиск на світові запаси та виробничі лінії.

Україні прогнозують складну зиму

Вотлінг вважає, що навіть у разі передачі Україні додаткових ракет із запасів партнерів їх може бути недостатньо для повного захисту критичної інфраструктури взимку.

За його оцінкою, Україні варто готуватися до можливих масштабних перебоїв з електропостачанням. Водночас необхідно посилювати та розосереджувати об'єкти енергетичної, водопостачальної та теплової інфраструктури.

Київ також шукає способи послабити російський ракетний потенціал - зокрема шляхом ураження підприємств оборонної промисловості та розвитку власного виробництва далекобійного озброєння.

НАТО не змогло вчасно наростити виробництво

На думку експерта, дефіцит перехоплювачів став наслідком багаторічних проблем із плануванням оборони країн НАТО.

Західні держави, за його оцінкою, недостатньо інвестували у збільшення виробництва Patriot та альтернативних систем протиповітряної оборони, зокрема франко-італійського комплексу SAMP/T.

Тепер обмежені запаси ракет-перехоплювачів створюють проблеми не лише для України, а й для самих країн НАТО, які мають одночасно підтримувати Київ та забезпечувати власну обороноздатність.

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