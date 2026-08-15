МИД Германии не рекомендует своим гражданам поездки в Украину накануне Дня независимости

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации относительно поездок в Украину и призвало граждан страны воздержаться от таких поездок в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что боевые действия в Украине продолжаются, а российские войска почти ежедневно наносят удары ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.

В МИД отметили, что под ударом может оказаться любой регион Украины.

Особые риски перед 24 августа

Немецкое ведомство отдельно предупредило о возможном усилении российских атак накануне и во время Дня Независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа.

По оценке МИД, российские удары могут быть направлены как по инфраструктуре — в частности, по энергетическим объектам и транспортным узлам, — так и по гражданским целям.

"В связи с Днем Независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские цели", — говорится в заявлении.

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