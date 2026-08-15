МЗС Німеччини не рекомендує своїм громадянам поїздки в Україну напередодні Дня незалежності

Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок в Україну та закликало громадян країни утриматися від таких поїздок найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві німецького зовнішньополітичного відомства.

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Зазначається, що бойові дії в Україні тривають, а російські війська майже щодня завдають ударів ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками.

У МЗС зазначили, що під ударом може опинитися будь-який регіон України.

Особливі ризики перед 24 серпня

Німецьке відомство окремо попередило про можливе посилення російських атак напередодні та під час Дня Незалежності України, який відзначатимуть 24 серпня.

За оцінкою МЗС, російські удари можуть бути спрямовані як по інфраструктурі - зокрема енергетичних об'єктах і транспортних вузлах, - так і по цивільних цілях.

"У зв'язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі", - йдеться у заяві.

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