Німеччина не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам 23-60 років, які не звільнені від військової служби, - DW

Українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у Німеччині.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини у відповідь на запит DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Обмеження для новоприбулих

Обмеження стосується чоловіків, які прибули до Німеччини починаючи з 31 липня 2026 року. Саме цього дня набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС.

Згідно з ним, тимчасовий захист надається винятково тим, чий "військовий обов'язок в Україні виконано". Для підтвердження українські чоловіки мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби, розповіли в МВС Німеччини.

Збереження прав для тих, хто вже в Німеччині

Водночас тих українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які вже перебували в Німеччині до 31 липня 2026 і мають тимчасовий захист за 24-им параграфом міграційного закону, нововведення не стосуються.

Тимчасовий захист для них, як і для всіх інших українських біженців у Німеччині, згідно з рішенням Ради ЄС, автоматично подовжується до березня 2028 року.

У МВС Німеччини розповіли, що українські чоловіки мобілізаційного віку, що не мають підстав для тимчасового захисту і хочуть залишитися в Німеччині, мають змогу подати заявку на отримання притулку у країні.

Таке прохання буде в індивідуальному порядку розглянуто Федеральною службою з питань міграції та біженців.

"Військові зобов'язання в Україні самі по собі не є підставо для захисту відповідно до законодавства про притулок", - уточнили у німецькому МВС.

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Можливість депортації

Окремо журналісти запитали у Міністерства внутрішніх справ Німеччини щодо можливості депортації назад в Україну українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які не зможуть довести, що вони звільнені від військової служби та покинули батьківщину на законних підставах.

"Українські громадяни, які нелегально перебувають у Німеччині, можуть бути депортовані, якщо щодо них існують чинні загальні правові підстави для видворення іноземців", - відповіли у міністерстві.

Що передувало

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.

Зокрема, тимчасовий захист не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства. Рішення набуло чинності 5 серпня 2026-го.

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