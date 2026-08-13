Германия не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденным от военной службы, — DW

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить временную защиту в Германии.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии в ответ на запрос DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ограничения для вновь прибывших

Ограничение касается мужчин, прибывших в Германию начиная с 31 июля 2026 года. Именно в этот день вступил в силу соответствующий пункт решения Совета ЕС.

Согласно ему, временная защита предоставляется исключительно тем, чья "военная обязанность в Украине выполнена". Для подтверждения украинские мужчины должны предоставить доказательства того, что они покинули Украину на законных основаниях или освобождены от военной службы, сообщили в МВД Германии.

Сохранение прав для тех, кто уже находится в Германии

В то же время те украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые уже находились в Германии до 31 июля 2026 года и имеют временную защиту в соответствии с 24-м параграфом миграционного закона, нововведения не касаются.

Временная защита для них, как и для всех других украинских беженцев в Германии, согласно решению Совета ЕС, автоматически продлевается до марта 2028 года.

В МВД Германии сообщили, что украинские мужчины мобилизационного возраста, не имеющие оснований для временной защиты и желающие остаться в Германии, могут подать заявление на получение убежища в стране.

Такая просьба будет рассмотрена в индивидуальном порядке Федеральной службой по вопросам миграции и беженцев.

"Военные обязательства в Украине сами по себе не являются основанием для предоставления защиты в соответствии с законодательством об убежище", — уточнили в немецком МВД.

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Возможность депортации

Отдельно журналисты поинтересовались у Министерства внутренних дел Германии о возможности депортации обратно в Украину украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не смогут доказать, что они освобождены от военной службы и покинули родину на законных основаниях.

"Украинские граждане, нелегально пребывающие в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев", — ответили в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, что Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.

В частности, временную защиту не получат лица, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.

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