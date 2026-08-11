Число украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, превысило 4,4 млн, — Евростат. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на конец июня статус временной защиты в Евросоюзе имели 4,41 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны. По сравнению с маем их число выросло на 24 380.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Цензор.НЕТ.

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Общая статистика

Страны ЕС, принявшие наибольшее количество граждан Украины: Германия (1 286 230 человек; 29,2% от общего числа в ЕС), Польша (961 170; 21,8%) и Чехия (390 810; 8,9%).

Фото: Eurostat

Динамика за месяц

По сравнению с концом мая 2026 года количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 24 из 27 стран ЕС. Наибольший прирост числа граждан, находящихся под временной защитой, в июне зафиксировали в Италии — 4 115 человек (8,8 %), Чехии — на 3 835 (1 %), Германии — на 2 960. В то же время сократилось число украинцев в Польше (на 6 633, 0,7 %), Бельгии (-35) и Ирландии (-15).

"Наивысшие показатели количества лиц, пользующихся временной защитой, на тысячу населения наблюдались в Чехии — 35,8, Словакии (27,2) и на Кипре (26,8) по сравнению с 9,8 на уровне ЕС", — сообщили в Евростате.

По состоянию на 30 июня граждане Украины составляли более 98,5% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли 43,4% от общего числа, взрослые мужчины — 27%, а несовершеннолетние — почти треть (29,6%) всех лиц, пользующихся защитой.

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