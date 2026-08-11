Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС перевищила 4,4 млн, - Євростат. ІНФОГРАФІКА

Станом на кінець червня статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 4,41 млн українців, які залишили країну через повномасштабну війну. Порівняно з травнем їхня кількість зросла на 24 380.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загальна статистика

Країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість громадян України: Німеччина (1 286 230 осіб; 29,2% від загальної кількості в ЄС), Польща (961 170; 21,8%) та Чехія (390 810; 8,9%).

Фото: Eurostat

Динаміка за місяць

Порівняно з кінцем травня 2026 року кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 24 з 27 країн ЄС. Найбільший приріст громадян із тимчасовим захистом у червні зафіксували в Італії - 4115 осіб (8,8 %), Чехії – на 3835 (1%), Німеччині – на 2960. Водночас знизилася кількість українців у Польщі (на 6 633, 0,7%), Бельгії (-35) і Ірландії (-15).

"Найвищі показники кількості осіб, що користуються тимчасовим захистом, на тисячу населення спостерігалися в Чехії — 35,8, Словаччині (27,2) та на Кіпрі (26,8), порівняно з 9,8 на рівні ЄС", – повідомили в Євростаті.

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98,5% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 27%, а неповнолітні – майже третину (29,6%) усіх осіб, що користуються захистом.

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