В Киеве с наступлением холодов возобновит работу социальный патруль

В Киеве с началом холодного сезона возобновит работу социальный патруль. Мобильная бригада будет оказывать помощь людям без постоянного места жительства и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении мэра Киева.

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Когда будет работать социальный патруль

Социальное патрулирование действует в столице с 2006 года. Зимой 2026–2027 годов мобильная бригада будет работать с 1 декабря по 1 апреля.

В состав патруля будут входить социальный работник, водитель и повар. Бригада будет выезжать ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Патруль будет бесплатно раздавать 200 порций горячих обедов в день. Также сотрудники будут рассказывать людям о доступных социальных услугах и возможности получить помощь в специализированных учреждениях.

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Кому доступна помощь

Обратиться за помощью в социальный патруль смогут люди без постоянного места жительства, те, кто временно остался без жилья, а также люди, оказавшиеся в кризисных жизненных обстоятельствах.

Социальный патруль является одним из направлений помощи бездомным в столице. В Киеве также работает сеть учреждений, где можно получить комплексную поддержку.

В частности, там можно получить временное место для ночлега, питание, средства личной гигиены и возможность принять душ.

Специалисты структурных подразделений Дома социальной заботы также помогают с трудоустройством, восстановлением документов и регистрацией места жительства или пребывания.