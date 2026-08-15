В Киеве задержали военнослужащего в СОЧ, которого подозревают в убийстве 61-летнего мужчины. ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 61-летнего товарища. Мужчине уже предъявлено подозрение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и столичного главка, кинологи и судебно-медицинский эксперт.
Конфликт перерос в драку
Правоохранители выяснили, что погибший — 61-летний местный житель. Предварительно установлено, что в помещении заброшенного здания потерпевший вместе со своим товарищем выполняли ремонтные работы, после которых начали распивать спиртные напитки.
Впоследствии между знакомыми возник конфликт, который перерос в драку. Нападавший набросился на пенсионера с кулаками, а затем нанес ему многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Подозреваемый задержан
Полицейские изъяли с места происшествия орудия совершения преступления и задержали подозреваемого – 34-летнего военнослужащего, находившегося в СОЧ.
Следователи Дарницкого управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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