В Киеве задержали военнослужащего в СОЧ, которого подозревают в убийстве 61-летнего мужчины. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 61-летнего товарища. Мужчине уже предъявлено подозрение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

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В полицию поступило сообщение о том, что на улице обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и столичного главка, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Конфликт перерос в драку

Правоохранители выяснили, что погибший — 61-летний местный житель. Предварительно установлено, что в помещении заброшенного здания потерпевший вместе со своим товарищем выполняли ремонтные работы, после которых начали распивать спиртные напитки.

Впоследствии между знакомыми возник конфликт, который перерос в драку. Нападавший набросился на пенсионера с кулаками, а затем нанес ему многочисленные удары палкой и молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый задержан

Полицейские изъяли с места происшествия орудия совершения преступления и задержали подозреваемого – 34-летнего военнослужащего, находившегося в СОЧ.

Следователи Дарницкого управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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