Расстрелял двух знакомых на фоне конфликта и скрылся: иностранца задержали в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве гражданина Грузии задержали по подозрению в убийстве двух человек из-за конфликта на СТО.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре и полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о деле?

Задержанным подозреваемым оказался 34-летний мужчина. Само убийство, как отмечается, произошло в Деснянском районе Киева. По версии следствия, между подозреваемым, который работал на СТО, и двумя его знакомыми возник конфликт. Установлено, что автомобиль жены одного из убитых ремонтировали на СТО, где работает подозреваемый.

Полицейские установили, что местом совершения преступления стал гаражный бокс, который использовался СТО. Там полицейские обнаружили тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями в грудь. Оба погибших оказались гражданами другой страны, 51 и 36 лет.

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"В результате мастер СТО одного из мужчин застрелил, другого смертельно ранил. Раненый скончался на следующий день в больнице. Сам подозреваемый выбросил оружие и одежду и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали", - отмечают правоохранители.

Подозрение злоумышленнику

Прокуратура отметила, что убитые, как и задержанный, были гражданами Грузии. Одного из них обвиняли в квартирных кражах. Причины конфликта, а также другие обстоятельства преступления устанавливают правоохранители. Оружие, обнаруженное на месте инцидента, направили на экспертизу.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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