РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство в Киеве
3 623 7

Расстрелял двух знакомых на фоне конфликта и скрылся: иностранца задержали в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве гражданина Грузии задержали по подозрению в убийстве двух человек из-за конфликта на СТО. 

Об этом сообщили в столичной прокуратуре и полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о деле?

Задержанным подозреваемым оказался 34-летний мужчина. Само убийство, как отмечается, произошло в Деснянском районе Киева. По версии следствия, между подозреваемым, который работал на СТО, и двумя его знакомыми возник конфликт. Установлено, что автомобиль жены одного из убитых ремонтировали на СТО, где работает подозреваемый.

Полицейские установили, что местом совершения преступления стал гаражный бокс, который использовался СТО. Там полицейские обнаружили тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями в грудь. Оба погибших оказались гражданами другой страны, 51 и 36 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 17-летнюю девушку подозревают в убийстве 27-летнего военного по заказу РФ в Житомире. ФОТОрепортаж 

"В результате мастер СТО одного из мужчин застрелил, другого смертельно ранил. Раненый скончался на следующий день в больнице. Сам подозреваемый выбросил оружие и одежду и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали", - отмечают правоохранители.

Подозрение злоумышленнику

Прокуратура отметила, что убитые, как и задержанный, были гражданами Грузии. Одного из них обвиняли в квартирных кражах. Причины конфликта, а также другие обстоятельства преступления устанавливают правоохранители. Оружие, обнаруженное на месте инцидента, направили на экспертизу.

  • Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Читайте также: Убил 11 человек: в Киеве огласили приговор гражданину Узбекистана. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали иностранца за двойное убийство на СТО
В Киеве задержали иностранца за двойное убийство на СТО
В Киеве задержали иностранца за двойное убийство на СТО

Автор: 

иностранец (528) Киев (26447) Нацполиция (16977) убийство (6517)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому у грузина в Україні є зброя....... Слава Богу своїх постріляв
показать весь комментарий
11.06.2026 16:42 Ответить
Гогішвіллі дарственну мабуть, йому оформив!?!?
Око за око! Смерть за смерть!!! Родичі убитих, самі вирішать це, без отих, з довідкою про «доброчесність» та суддівським від портнова у Вищому суді …
показать весь комментарий
11.06.2026 17:04 Ответить
Бандити постріляли ...Ще раз підтверджує те,що згубили на кореню карний розшук...Грузини, зброя, ліві СТО (сто пудра угони - розбірка та квартирні - специфіка грузин...)...Зато з "маячками" настають по Києву хлопчики з дівчатками, які побачивши ствол - тікають ховатися....Про дільничих...- вони щезли, як вид...Слідчі - реєстратори і більш нічого. РеХворма! Гарно,що хош ЗСУ стоїть насмерть!!
показать весь комментарий
11.06.2026 16:53 Ответить
Підтримую. Портновських КПК, який знищив напрацьовані століттям методи роботи працівників карного розшуку ще не раз аукниться українцям. Бандити, знищуючи оперську роботу забезпечували безпеку бандитським кланам.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:11 Ответить
Настільки засраний Форт-12. Він його хоч раз чистив?
показать весь комментарий
11.06.2026 16:58 Ответить
Видимо очень надежный, хотя и засраный(двоих людей то убил). Можно считать за рекламу.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:23 Ответить
Прикладом добивав
показать весь комментарий
11.06.2026 17:30 Ответить
 
 