Убил 11 человек: в Киеве вынесли приговор гражданину Узбекистана. ФОТОрепортаж

В Киеве приговорили к пожизненному лишению свободы 38-летнего гражданина Узбекистана, который в течение 6 лет совершил 11 убийств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Он лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин. Еще одного потерпевшего пытался убить, но не смог довести задуманное до конца.

Жертвами мужчины были преимущественно люди без постоянного места жительства, с которыми он знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал.

"Их тела находили, но установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно. Осужденного задержали в Киеве в январе 2024 года. Он зашел в магазин цветов в Голосеевском районе и нанес продавщице более 30 ударов ножом. После этого забрал ее золотые украшения и скрылся. В совершении этого убийства мужчина признался и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях", - говорится в сообщении.

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В 2018 году в Харькове он работал на одном из рынков, где убил знакомого топором, нанеся ему более 30 ударов по голове и туловищу. Он бросил топор, документы и телефон в печь, забрав себе деньги убитого. После этого уехал в Киев.

В августе 2019 года после совместного употребления алкогольных напитков он убил ранее знакомого бездомного недалеко от станции метро "Демеевская". Осужденный нанес ему множество ударов ногами и руками, после чего схватил камень и нанес еще 8 ударов по голове.

В начале сентября 2019 года иностранец увидел спящего на земле своего давнего знакомого, который не имел постоянного места жительства. Накануне у них был словесный конфликт, поэтому осужденный, найдя кусок бетона неподалеку, ударил им по голове знакомого. От полученных повреждений потерпевший умер.

В январе 2020 года, после употребления алкоголя с тремя мужчинами - отцом и его сыновьями, в подвале дома в Оболонском района, осужденный задушил всех по очереди брючным ремнем, пока они спали.

В конце июня 2021 года в Святошинском районе осужденный подошел к дворнику и ударил по голове. Когда тот упал и потерял сознание, он планировал его добить, но увидел рядом людей, поэтому украл деньги и уехал из города. О нападении на себя пострадавший в полицию не сообщал.

В июне 2023 года после знакомства и совместного распития алкогольных напитков на территории урочища "Бабий Яр", осужденный задушил женщину руками.

В начале июля 2023 года, недалеко от станции метро "Почайна", мужчина познакомился со своим земляком. Они пошли праздновать знакомство, а потом осужденный взял кусок простыни, на которой спал потерпевший, и изготовил из него петлю, чтобы убийство выглядело как самоубийство.

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Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая обратилась к нему о помощи с целью выяснения необходимого для нее дальнейшего маршрута.

В середине июля 2023 года на Петропавловской Борщаговке осужденный познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого отвел в заброшенное здание и задушил джинсовой тканью. После этого забросал тело умершего мусором.

"Каждую жертву преступник хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы и признания смягчат приговор. Суд, учитывая доводы прокуроров, оценил предоставленные доказательства и признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

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