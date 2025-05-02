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Новости Фото Убийство в Киеве
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Убил 11 человек: в Киеве вынесли приговор гражданину Узбекистана. ФОТОрепортаж

В Киеве приговорили к пожизненному лишению свободы 38-летнего гражданина Узбекистана, который в течение 6 лет совершил 11 убийств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Он лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин. Еще одного потерпевшего пытался убить, но не смог довести задуманное до конца.

Жертвами мужчины были преимущественно люди без постоянного места жительства, с которыми он знакомился, употреблял алкоголь, а затем убивал.

"Их тела находили, но установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно. Осужденного задержали в Киеве в январе 2024 года. Он зашел в магазин цветов в Голосеевском районе и нанес продавщице более 30 ударов ножом. После этого забрал ее золотые украшения и скрылся. В совершении этого убийства мужчина признался и начал в деталях рассказывать об аналогичных преступлениях", - говорится в сообщении.

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В 2018 году в Харькове он работал на одном из рынков, где убил знакомого топором, нанеся ему более 30 ударов по голове и туловищу. Он бросил топор, документы и телефон в печь, забрав себе деньги убитого. После этого уехал в Киев.

В августе 2019 года после совместного употребления алкогольных напитков он убил ранее знакомого бездомного недалеко от станции метро "Демеевская". Осужденный нанес ему множество ударов ногами и руками, после чего схватил камень и нанес еще 8 ударов по голове.

В начале сентября 2019 года иностранец увидел спящего на земле своего давнего знакомого, который не имел постоянного места жительства. Накануне у них был словесный конфликт, поэтому осужденный, найдя кусок бетона неподалеку, ударил им по голове знакомого. От полученных повреждений потерпевший умер.

В январе 2020 года, после употребления алкоголя с тремя мужчинами - отцом и его сыновьями, в подвале дома в Оболонском района, осужденный задушил всех по очереди брючным ремнем, пока они спали.

В конце июня 2021 года в Святошинском районе осужденный подошел к дворнику и ударил по голове. Когда тот упал и потерял сознание, он планировал его добить, но увидел рядом людей, поэтому украл деньги и уехал из города. О нападении на себя пострадавший в полицию не сообщал.

В июне 2023 года после знакомства и совместного распития алкогольных напитков на территории урочища "Бабий Яр", осужденный задушил женщину руками.

В начале июля 2023 года, недалеко от станции метро "Почайна", мужчина познакомился со своим земляком. Они пошли праздновать знакомство, а потом осужденный взял кусок простыни, на которой спал потерпевший, и изготовил из него петлю, чтобы убийство выглядело как самоубийство.

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Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая обратилась к нему о помощи с целью выяснения необходимого для нее дальнейшего маршрута.

В середине июля 2023 года на Петропавловской Борщаговке осужденный познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого отвел в заброшенное здание и задушил джинсовой тканью. После этого забросал тело умершего мусором.

"Каждую жертву преступник хорошо помнил и надеялся, что подробные рассказы и признания смягчат приговор. Суд, учитывая доводы прокуроров, оценил предоставленные доказательства и признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

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Убийцам 11 человек вынесли приговор в Киеве
Убийцам 11 человек вынесли приговор в Киеве
Убийцам 11 человек вынесли приговор в Киеве
Убийцам 11 человек вынесли приговор в Киеве
Убийцам 11 человек вынесли приговор в Киеве

Автор: 

Киев (25568) приговор (1223) убийство (6488) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+21
що робив громадянин узбекистану в Україні, перебуваючи НЕЛЕГАЛЬНО і де наші славні правоохоронці?
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02.05.2025 09:48
+15
я вважав що демократія , це не тоді коли закривають пику серійному вбивці !
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02.05.2025 09:46
+12
його на маленькі шматочки треба розрізати, на 11 тисяч шматочків, і не доводити такі випадки до суду, ми ж просто не виживемо як народ, якщо кожного маніяка, що вбив десяток наших людей, будемо за це пожиттєво годувати
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02.05.2025 09:44
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його на маленькі шматочки треба розрізати, на 11 тисяч шматочків, і не доводити такі випадки до суду, ми ж просто не виживемо як народ, якщо кожного маніяка, що вбив десяток наших людей, будемо за це пожиттєво годувати
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02.05.2025 09:44 Ответить
Його потрібно наглядачем до табору кацапських полонених.
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02.05.2025 09:48 Ответить
я вважав що демократія , це не тоді коли закривають пику серійному вбивці !
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02.05.2025 09:46 Ответить
Тим більше, він ж не громадянин України...
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02.05.2025 09:50 Ответить
Це робиться лише після того, як вирок вступить у законну силу. На даний момент існує вирок 1 інстанції. На ньогог може буть подана апеляційна скарга. А потім - ще й касаційна. Якщо ці скарги не будуть подані у встановлений законом, строк - вирок вступить у законну силу... От тоді й можуть "морду показать"...
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02.05.2025 10:15 Ответить
вбивця моєї матери подав на апеляцію , а поки розглядали він втік на окуповану територію .
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02.05.2025 10:42 Ответить
Від мене що ти хочеш? Я тобі пояснив, чому заблюрене лице підсудного - і не більше... Решта - не за адресою... Я не писав та не затверджував Кримінально-процесуальний кодекс, а лише ним користувався...
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02.05.2025 10:46 Ответить
я тобі пояснив на власному прикладі як це відбувається в житті . блюрять пики полонених кацапів , пики хабарників і вбивць , щоб тим було легше тікати від покарання .
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02.05.2025 11:00 Ответить
Дай мені відповідь на запитання: А якби пику вбивці не заблюрили - він-би не втік? Ти "підмінюєш предмет спору", говорячи "юридичною" мовою...
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02.05.2025 11:05 Ответить
я ж написав, було б важче переховуватись . тим більше що вже є вирок суду . якщо вирок суду нічого не вартий то в чому демократія ? я не юрист тому тлумачити юридично не можу , міркую як може бути справедливо ,а як ні .
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02.05.2025 11:11 Ответить
Романе! Я вже ВИМАТЮКАВСЯ... Якщо ти не юрист - чого ти сперечаєшся по юридичних питаннях? Для того, щоб оголосить людину "винною", потрібно, щоб вирок вступив у законну силу... Саме в цьому і полягає демократія...
Пояснюю додатково: З моменту прийняття справи до провадження в суді, підсудний перебуває у розпорядженні суду. Суд контролює його життя, увесь період розгляду справи та приймає рішення про обмеження його свободи... У випадку втечі суддя приймає рішення про його розшук, і направляє відповідну постанову, до органу внутрішніх справ. Вони, на підставі цієї постанови, оголошують розшук та розсилають орієнтування, разом з фотографіями...
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02.05.2025 11:23 Ответить
хай зараз той суддя Деркач згорне постанову про розшук в трубочку і засуне собі в дупу , бо одного гарного дня йому туди засунуть арматуру . демократія це коли зло несе покарання , а не знаходить шпарини щоб втекти . через беззубе продажне судочинство тисячі злочинців гуляють на волі , а продажні адвокати катаються в маслі .
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02.05.2025 11:37 Ответить
Од мене ти чого хочеш?
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02.05.2025 11:39 Ответить
нічого ! ти сам розпочав зі мною розмову ! я висловив свою думку , прочитав твою , жодних проблем .
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02.05.2025 11:46 Ответить
що робив громадянин узбекистану в Україні, перебуваючи НЕЛЕГАЛЬНО і де наші славні правоохоронці?
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02.05.2025 09:48 Ответить
У нього зараз прав більше, чим у нас з вами
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02.05.2025 09:55 Ответить
В статті вказано, що він вчиняв всі дії стосовно людей, соціальний статус яких не дуже високий. Відповідно слідчі, як говорить практика, не дуже в таких випадках напрягаються. Хоча коло його "діяльності" було в основному у Києві. Тому, якби ну дуууже захотіли, то багатьох жертв цього гостя можна б було і уникнути. Але ж, ніхто з родичів загиблих не заніс "податок на дєятєльность". Відповідно справи підпирали комусь столи в кабінетах. Напевно, що цей махмєд в останній раз сильно від безкарності "про...бался", залишивши багато чого, що вказувало саме на нього. От тут і спрацювали наші "блюстітєлі парядка". Тепер відповідно зірочки, премії, почесні подяки...
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02.05.2025 10:00 Ответить
отримують подяку в різних купюрах від гостей нашої країни,так як і від злодюжок,крадіїв,повій,наркобариг,т.д.та т.п.
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02.05.2025 11:56 Ответить
Міністерство соціальної політики оприлюднило https://www.msp.gov.ua/projects/870/ проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, - одна з цілей документа.
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02.05.2025 09:49 Ответить
Всіх цих чиновників депортувать разом з иіграційною
В чуркостан
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02.05.2025 09:52 Ответить
до чого тут "перемога, зрадники, ухилянти"? ти десь зранку своєю макітрою об щось сильно вдарився чи все життя такий?
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02.05.2025 09:53 Ответить
Вони тільки "чорноробів" кошмарять. З такими тіпочками зв'язуватися у них бажання немає мабуть
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02.05.2025 09:53 Ответить
Ну він взагалі нерезидент України, тобто не підлягає мобілізації, я так розумію..
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02.05.2025 10:15 Ответить
В Одесі вже зараз на будівництві, охоронцями працюють або сирійці або приднєстрофіки із купою паспортів((
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02.05.2025 11:01 Ответить
Ого, нічого собі, не знав...
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02.05.2025 11:02 Ответить
І його так довго шукали ???
ну знаєте... він навіть не ховався
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02.05.2025 09:55 Ответить
Пику навіщо закрили?
щоб ніхто не впізнав?
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02.05.2025 10:21 Ответить
Пускають сюди всяку гидоту
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02.05.2025 10:48 Ответить
Він ще на Теремках вбив жінку вранці, що вигулювала собачку!
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02.05.2025 11:02 Ответить
серед усіх націй та країн трапляються злочинці
але що в нас, що в світі, що в лаптєстані ці робята з середньої азії в своїй кількості злочинів та сутністі просто за межами розуміння
боюсь уявити, що у них там вдома...
огородити і не випускати, доки не повернуться до цивілізації
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02.05.2025 11:05 Ответить
просто маніяк.
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02.05.2025 11:59 Ответить
 
 