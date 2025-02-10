РУС
Убийство двух украинок в Германии и похищение ребенка: Немецких супругов приговорили к пожизненному

Две украинки убили в Германии. Оглашен приговор

Суд Мангейма, что на юге Германии, приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа, которые в марте 2024 года убили украинку и ее маму, а также похитили ребенка.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Суд предположил, что супруги планировали выдать ребенка одной из жертв за своего собственного, а также установил особую тяжесть их вины. Таким образом досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет в тюрьме практически невозможно, однако на решение суда еще можно подать апелляцию.

Подсудимые признались в совершении преступлений и выразили раскаяние. Мужчина заявил, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.

Детали убийства

В прокуратуре считают, что супруги убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Злоумышленники тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Предположительно, это произошло во время ужина в китайском ресторане, куда супруги злоумышленники пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.

Тело 51-летней бабушки похищенного ребенка после двухнедельных поисков обнаружила на берегу озера вблизи города Хокенхайм. Несколькими днями ранее полиция в Хоккенхайме на берегу Рейна нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, после убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.

Мать, бабушка и ребенок проживали в центре размещения беженцев, где находились, спасаясь от войны.

"Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для будущего рождения дочери", - отметили в прокуратуре.

На момент убийства матери и бабушки девочке было всего пять недель. Мотивом преступления, как считает следствие, стало стремление пары иметь девочку. Как выяснили журналисты издания Die Zeit, у супругов обвиняемых уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины - двое сыновей от первого брака, а также восьмилетний на момент преступления совместный сын. У мужчины, по данным издания, есть дочь от первого брака, которую он, однако, редко видел.

Мужчина, говорится в расследовании Die Zeit, признался психологам, что стремился сделать жену счастливой, осуществив ее мечту о дочери. Со ссылкой на документы следствия и данные психологических экспертиз, издание сообщает, что злоумышленниками рассматривались различные варианты получить девочку, в том числе похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов, однако, появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.

Роль русского языка в деле

Журналисты рассказали, что злоумышленница свободно владеет русским. Женщина родилась в Казахстане в семье россиянки и русского немца. В возрасте 15 лет она переехала в Германию.

Познакомившись с украинками, женщина настойчиво предлагала помощь с переводом в различных инстанциях. Уже после рождения ребенка 27-летней украинки под предлогом помощи беженке получила без ее ведома свидетельство о рождении для ребенка под другое имя, под которым супруги и планировали воспитывать девочку после убийства ее матери. Родным и знакомым супруги рассказывали разные версии того, откуда взялась девочка. В частности, что ее якобы привезли из Чехии, пишут СМИ.

Напомним, в марте 2024 года Главное управление полиции Мангейма сообщило, что правоохранители нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Ее дочь, которой всего 5 недель, и мать разыскивают.

Впоследствии немецкие следователи сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Впоследствии супруги из Германии признались в убийстве двух украинок и похищении ребенка.

Топ комментарии
+7
"Недружня" Україні Німеччина відправила двох своїх громадян на довічне "всього лише" за вбивство двох українських біженців.
10.02.2025 17:46
10.02.2025 17:46 Ответить
+4
В нас би ще років 5 в СІЗО сиділи.
10.02.2025 17:54
10.02.2025 17:54 Ответить
+3
Ну хоч покарання справедливе .
10.02.2025 18:34
10.02.2025 18:34 Ответить
ще гірше, що ця срань пасеться на кацапських інформ.джерелах і ніколи не перестає бути припизженими кацапами. вони махають своїми паспортами, але до них ще на жаль не йдуть нові мозги в подарунок.
10.02.2025 20:12
10.02.2025 20:12 Ответить
Друг який давно в Німеччині розповідав що казахські 'німці' - це реально невиховане бидло і тупа гопота. Їм при совку не дозволяли вчитись у вузах, звісно не дозволяли вчити німецьку. Як результат- вони стали більшим бидлом ніж навіть самі сибірські кацапи.
Доречі, приблизно те саме більшовики у 20-х і 30-х роках робили на Київщині (куди тоді входила і Черкащина) щоб покарати селян за чисельні повстання з центром у Холодному Яру. Тому не дивуйтесь що так багато звідти зараз голосували за різних яників і йшли тітушками на антимайдани
11.02.2025 14:06
11.02.2025 14:06 Ответить
"Недружня" Україні Німеччина відправила двох своїх громадян на довічне "всього лише" за вбивство двох українських біженців.
10.02.2025 17:46
10.02.2025 17:46 Ответить
В нас би ще років 5 в СІЗО сиділи.
10.02.2025 17:54
10.02.2025 17:54 Ответить
і при чому тут телеграм та гускій ізик..
10.02.2025 17:40
10.02.2025 17:40 Ответить
у тебе мізків не вистачило прочитати статть, але на дурне питання, як у кацапа, вистачило.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:13
Ці 2 вбиті з Кобеляк чи Карлівки на Полтавщині але назвалися біженками і поїхали у ФРН за довгим,дармовим євро,одразу ж знюхалися з кацапкою,стали не розлий вода. Ну хто винен у їх безглуздій смерті? Чи треба їх жаліти? Вони коли вась-вась з кацапкою були,дуже жаліти своїх співвітчизників вбитих та замучених кацапами??
показать весь комментарий
10.02.2025 17:44
Вбито двох українок. І причому тут Полтава? Я знаю купу западенців з Чернівців і Франківської області які дружать тут з кацапами. І ще одного з Франика що вже після 2014 їздив через Білорусь на рашкінські газові родовища, як і багато його одногрупників.
Западенці багато хизуються патріотизмом, але дуже часто їх цікавлять тільки гроші- така от негативна риса їх хазяйновитості
11.02.2025 14:12
11.02.2025 14:12 Ответить
Там звідки вони немає війни,милий канадієць,там у Канаді про це невідомо.
показать весь комментарий
11.02.2025 17:27
Ще недавно одного українця засудили за те, що вбив іншого українця за те, що той хропів на довічне. Але ж писати про погану Німеччину деяким місцевим коментаторам проплатили, а інші в силу недостатнього розуму їм підспівують.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:51
недостатнього розуму? - скоріш повної його відсутності,)
показать весь комментарий
10.02.2025 17:56
Дякуємо, Суддям Німеччини, за розуміння трагедії та покарання убивць Українців!
В Україні, портновщина та судлівська секта недотурканих, тільки імітувати може правосудля, для особитого заробляння грошей!
Вагнерівці та беркутня, убивали Українців, а їх зеленський із суддями, повідпускали!
Татаров з Генпрокуратурою, можуть це, документально підтвердити!
показать весь комментарий
10.02.2025 18:14
Ну хоч покарання справедливе .
показать весь комментарий
10.02.2025 18:34
А в нас би дали років 8 по максу. Демократія, *****
показать весь комментарий
10.02.2025 19:43
Що пив Богдан???? Місто як називається??? Схоже тіки "хайм" правильно... Навіщо перекладач для народження дитини??? Гінеколог тоді що має - Гомера у оригіналі читати?)
показать весь комментарий
11.02.2025 02:30
Руская с німецьким паспортом.
показать весь комментарий
02.05.2025 11:18
 
 