Убийство двух украинок в Германии и похищение ребенка: Немецких супругов приговорили к пожизненному

Суд Мангейма, что на юге Германии, приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа, которые в марте 2024 года убили украинку и ее маму, а также похитили ребенка.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Суд предположил, что супруги планировали выдать ребенка одной из жертв за своего собственного, а также установил особую тяжесть их вины. Таким образом досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет в тюрьме практически невозможно, однако на решение суда еще можно подать апелляцию.

Подсудимые признались в совершении преступлений и выразили раскаяние. Мужчина заявил, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.

Детали убийства

В прокуратуре считают, что супруги убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Злоумышленники тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Предположительно, это произошло во время ужина в китайском ресторане, куда супруги злоумышленники пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.

Тело 51-летней бабушки похищенного ребенка после двухнедельных поисков обнаружила на берегу озера вблизи города Хокенхайм. Несколькими днями ранее полиция в Хоккенхайме на берегу Рейна нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, после убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.

Мать, бабушка и ребенок проживали в центре размещения беженцев, где находились, спасаясь от войны.

"Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для будущего рождения дочери", - отметили в прокуратуре.

На момент убийства матери и бабушки девочке было всего пять недель. Мотивом преступления, как считает следствие, стало стремление пары иметь девочку. Как выяснили журналисты издания Die Zeit, у супругов обвиняемых уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины - двое сыновей от первого брака, а также восьмилетний на момент преступления совместный сын. У мужчины, по данным издания, есть дочь от первого брака, которую он, однако, редко видел.

Мужчина, говорится в расследовании Die Zeit, признался психологам, что стремился сделать жену счастливой, осуществив ее мечту о дочери. Со ссылкой на документы следствия и данные психологических экспертиз, издание сообщает, что злоумышленниками рассматривались различные варианты получить девочку, в том числе похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов, однако, появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.

Роль русского языка в деле

Журналисты рассказали, что злоумышленница свободно владеет русским. Женщина родилась в Казахстане в семье россиянки и русского немца. В возрасте 15 лет она переехала в Германию.

Познакомившись с украинками, женщина настойчиво предлагала помощь с переводом в различных инстанциях. Уже после рождения ребенка 27-летней украинки под предлогом помощи беженке получила без ее ведома свидетельство о рождении для ребенка под другое имя, под которым супруги и планировали воспитывать девочку после убийства ее матери. Родным и знакомым супруги рассказывали разные версии того, откуда взялась девочка. В частности, что ее якобы привезли из Чехии, пишут СМИ.

Напомним, в марте 2024 года Главное управление полиции Мангейма сообщило, что правоохранители нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Ее дочь, которой всего 5 недель, и мать разыскивают.

Впоследствии немецкие следователи сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Впоследствии супруги из Германии признались в убийстве двух украинок и похищении ребенка.

