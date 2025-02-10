Убийство двух украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину
В Мюнхене, Германия, судят 58-летнего гражданина России, который подозревается в убийстве двух украинских военнослужащих в городе Мурнау в апреле 2024 года. Во время судебного заседания россиянин признал вину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как отмечается, подозреваемый россиянин напал с ножом на двух раненых на войне украинских солдат 23 и 36 лет.
В то время украинские воины проходили курс реабилитации после ранений в городской травматологической клинике.
Что установило следствие?
Указано, что трое из них, которые знали друг друга с предыдущих встреч, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.
В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый россиянин признал свою вину.
"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - заявил он через своего адвоката.
В Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена заявили, что гражданин России из-за спора почувствовал себя "оскорбленным в своей национальной гордости".
В обвинительном заключении указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником преувеличенного русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую агрессивную войну против Украины".
Ведомство взялось за расследование из-за возможной политической подоплеки убийств.
Убийство украинских военных в Германии. Что известно?
Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений.
Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве.
Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля 2024 года, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На фронт ти не поїдеш, білим квитком *********, а " різати кацапів" у Німеччині тобі також "білий білет" заважає, чи за провокацію на бумазі просто більше плотять ?
даже ніякі не рабсіянє..
Все одно, війна для нас не закінчиться.
Ніколи.
Де б не були. Бачиш рашиста - ця істота повинна вмерти.
А далі..
А що далі?
****
Так само і з нашими щурами. Усіма тими барижними "слугами". Той фільм "Рембо. Перша кров" - стане типовою історією. Тиражуватися буде в кожному селі.
Смішно, так. Бо три роки на нулі. Доброволець з 24.02.22.
Ну, приїду я у Німеччину. Ок. На мені завжди буде тактикульний одяг, українські патчі та тату емблеми свого батальйону на плечі.
Але завжди й ніж в кишені.
І?
Подивимося.
Життя бентежне.
Карло- пу, в тєлявізорі підвищення пензій вам обіцяє , подивися, наберись " вялічія'
то так глубоко не шкодував би....