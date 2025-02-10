РУС
Убийство двух украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину

В Мюнхене, Германия, судят 58-летнего гражданина России, который подозревается в убийстве двух украинских военнослужащих в городе Мурнау в апреле 2024 года. Во время судебного заседания россиянин признал вину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается, подозреваемый россиянин напал с ножом на двух раненых на войне украинских солдат 23 и 36 лет.

В то время украинские воины проходили курс реабилитации после ранений в городской травматологической клинике.

Что установило следствие?

Указано, что трое из них, которые знали друг друга с предыдущих встреч, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.

В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый россиянин признал свою вину.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - заявил он через своего адвоката.

Вбивство у Мурнау українських військових: росіянин визнав свою провину

В Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена заявили, что гражданин России из-за спора почувствовал себя "оскорбленным в своей национальной гордости".

В обвинительном заключении указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником преувеличенного русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую агрессивную войну против Украины".

Ведомство взялось за расследование из-за возможной политической подоплеки убийств.

Убийство украинских военных в Германии. Что известно?

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений.

Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве.

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля 2024 года, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.

+20
Досі є українці які шукають НА расеї адекватних та розумних росіян. Нажаль.

10.02.2025 15:43 Ответить
10.02.2025 15:43 Ответить
+13
Покажіть морду цього нациста.
10.02.2025 15:41 Ответить
10.02.2025 15:41 Ответить
+12
За нинішних реалій вбивство кацапів за кордоном на юридичному рівні інших країн має бути прирівняне до порчі інвентарю і нести чисто адміністративне покарання у вигляді штрафу!!!
10.02.2025 15:38 Ответить
10.02.2025 15:38 Ответить
10.02.2025 15:48 Ответить
щось мільйони наших співгромадян не дуже в цьому , тут скиглили, та завивали що все пропало, тепер там те саме роблять. А кацапи своє, ножиками людей ріжуть, от вам і національні риси…
10.02.2025 15:48 Ответить
10.02.2025 15:48 Ответить
Підлога, так шо тобі особисто заважає " портити інветар" хоч на полі бою, чи закродоном?
На фронт ти не поїдеш, білим квитком *********, а " різати кацапів" у Німеччині тобі також "білий білет" заважає, чи за провокацію на бумазі просто більше плотять ?
10.02.2025 17:43 Ответить
10.02.2025 17:43 Ответить
У мене не білий білет, а бронь від підприємства. Так шо за кордон мене може, зі скрипом, і випустять. Я не пребував просто ще цього зробити. Але намір такий маю, бо треба відпочити
10.02.2025 16:22 Ответить
11.02.2025 14:39 Ответить
10.02.2025 15:43 Ответить
це вже рашисти...
даже ніякі не рабсіянє..
10.02.2025 16:00 Ответить
10.02.2025 16:00 Ответить
отож..- як можна бухати з хером, якому з початку знайомства набити **** й забути..((
11.02.2025 02:47 Ответить
11.02.2025 02:47 Ответить
ну да, шукали третього
10.02.2025 16:22 Ответить
10.02.2025 16:22 Ответить
З побратимами інколи обговорюємо можливі майбутні життєві сценарії. Якщо залишимося живі, якщо доживемо до того міфічного "післявійни".
Все одно, війна для нас не закінчиться.
Ніколи.
Де б не були. Бачиш рашиста - ця істота повинна вмерти.
А далі..
А що далі?
****
Так само і з нашими щурами. Усіма тими барижними "слугами". Той фільм "Рембо. Перша кров" - стане типовою історією. Тиражуватися буде в кожному селі.
10.02.2025 15:48 Ответить
10.02.2025 15:48 Ответить
Підозрюю, пані Марта, ви тих пахомів в житті мало зустрічали. Цих тварин видно відразу за повадками.
10.02.2025 15:57 Ответить
10.02.2025 15:57 Ответить
після війни маю багато справ в країнах ЄС. Досить смішно інколи слухати закидони довоєнних партнерів, типу, а давай ми тебе викупимо з ЗСУ через інвалідність і переправимо завернутим в ковер (в жіночому одязі, в ластах через Тису, інші варіанти).
Смішно, так. Бо три роки на нулі. Доброволець з 24.02.22.
Ну, приїду я у Німеччину. Ок. На мені завжди буде тактикульний одяг, українські патчі та тату емблеми свого батальйону на плечі.
Але завжди й ніж в кишені.
І?
Подивимося.
Життя бентежне.
10.02.2025 16:22 Ответить
10.02.2025 16:22 Ответить
очевидно как только расеянен открыл рот в защиту своего фюрера спор нужно было закончить с помощью ножа кулака или любого другого предмета
10.02.2025 16:30 Ответить
10.02.2025 16:30 Ответить
А тобі ведмедчук пістона вставить, за такі заклики. Вас і так вже замінюють таджиками,
10.02.2025 17:50 Ответить
10.02.2025 17:50 Ответить
Ведмечук это твой собрат мамашка с Винницкой папашка с Житомирской сам он Киевский я к нему отношений не имею
10.02.2025 18:55 Ответить
10.02.2025 18:55 Ответить
у етнічних кацапів характерна вимова. та й русскоязичниє з України.....невелика біда буде,якщо їх поколошкати,особливо т.з. згорьованих "біженців"...
10.02.2025 17:34 Ответить
10.02.2025 17:34 Ответить
і я саме про це. декого хто виїхав до ФРН за дармовими ойро знаю,правда вони з київського регіону. вони не постраждали,житло ціле,просто вони покинули стару матір на родичів і з внуками (щоб більше платили) чкурнули в ФРН,зараз отримують гроші,отоварюються в "русскіх магазінах" де їм розповіли,што ета Амєріка напала на Рассію,но скоро ЕТО кончітся,Путін всьо порєшаєт,і "біженці" цим діляться з нами по Вайберу і просять єщьо нємножка падаждать...
10.02.2025 18:24 Ответить
10.02.2025 18:24 Ответить
а одна знайома,етнічна кацапка з укрпаспортом,перед тим,як чкурнути в Швейцарію заявила (діло було під час масових відключень світла): нє хатєлі сдаваться,тєпєрь тєрьпітє!
10.02.2025 18:27 Ответить
10.02.2025 18:27 Ответить
Пропоную всім вихідцям зі сходу чи півдня нашивати на одежу щось на кшталт зірки Давида. Так, "марта"? Тоді не промахнетесь.
10.02.2025 18:58 Ответить
10.02.2025 18:58 Ответить
Ця "марта" фсб-шна провокаторка!
10.02.2025 19:00 Ответить
10.02.2025 19:00 Ответить
фсб-шна провокаторка. Звалила - сиди мовчки. Схоже, звалила не з прифронтових територій на дармові німецькі подачки
10.02.2025 22:53 Ответить
10.02.2025 22:53 Ответить
Хлопець, нє надо, остинь, сосни півасу, Машка з городу кличе, картолю з під снігу колупати..
Карло- пу, в тєлявізорі підвищення пензій вам обіцяє , подивися, наберись " вялічія'
10.02.2025 17:48 Ответить
10.02.2025 17:48 Ответить
якби не впіймали б цього вбивцю від гуського міру,
то так глубоко не шкодував би....
10.02.2025 15:54 Ответить
10.02.2025 15:54 Ответить
Щоб пізнати людину вистачає 8 секунд, говорять психологи.
10.02.2025 15:58 Ответить
10.02.2025 15:58 Ответить
От дуже дивна річ. Кацап переїхав до Німеччини жити - бо там краще, але ненавидить увесь світ. У кацапетії жити погано, але він любить пуйла. Хтось знає чому?
10.02.2025 16:02 Ответить
10.02.2025 16:02 Ответить
Багато таких зустрічав. В тій же Німеччині. Як таке пояснити - не знаю.
10.02.2025 16:15 Ответить
10.02.2025 16:15 Ответить
Володимир Бондаренко На різних казках виховувались, коли були дітьми. Вони просто не можуть повноцінно інтегруватись в західне суспільство. Повірте, вони відчувають себе унтерменьшами. Тому вони всюди намагаються довести, що росіяни самі круті, а їх президент всіх переграв.
10.02.2025 17:14 Ответить
10.02.2025 17:14 Ответить
А якби вбили кацапа в Німеччині, то судили б по статті "Жорстоке поводження з тваринами"
10.02.2025 16:03 Ответить
10.02.2025 16:03 Ответить
Нашли с кем выпивать... Жалко ребят, конечно🥺
10.02.2025 16:13 Ответить
10.02.2025 16:13 Ответить
Не треба пити із кацапами , зовсім нічого не треба із ними робити, навіть спілкуватися. Ніж у спину , це буде кацапська відповідь кожного разу.
10.02.2025 16:50 Ответить
10.02.2025 16:50 Ответить
кацап, навіть коли тверезий, все одно п'яний від рашен пропаганди
10.02.2025 17:06 Ответить
10.02.2025 17:06 Ответить
Винакає питання, чому українські вояки сиділи за одним столом з каzапом?
10.02.2025 17:18 Ответить
10.02.2025 17:18 Ответить
Ці 2 бідолахи,поранені руснею,русня напала підло і підступно на їх країну,звірства чинить які....а вони у 85 млн-ній ФРН знайши кацапа і вась-вась,пиячили з ним,дружбана зустріли....Про те,що один у 2,5 рази молодший,інший у 1,5 рази,ще й десантники....були,як курчата зарізані першим зустрічним престарілим бухарем-кацапом,я вже й не кажу.....
10.02.2025 17:39 Ответить
10.02.2025 17:39 Ответить
Правило номер 1 за кордоном вже давно маю ще до війни- ніколи не знайомлюсь з узкоязичнимі бо ніколи не знаю на кого попаду а копирсатись шкода часу. Причому це правило було ще коли я і сам ще не перейшов на українську
11.02.2025 13:50 Ответить
11.02.2025 13:50 Ответить
 
 