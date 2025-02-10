Убийство двух украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину

В Мюнхене, Германия, судят 58-летнего гражданина России, который подозревается в убийстве двух украинских военнослужащих в городе Мурнау в апреле 2024 года. Во время судебного заседания россиянин признал вину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается, подозреваемый россиянин напал с ножом на двух раненых на войне украинских солдат 23 и 36 лет.

В то время украинские воины проходили курс реабилитации после ранений в городской травматологической клинике.

Читайте также: Убийство военнослужащего ТЦК на Полтавщине: арестован второй подозреваемый

Что установило следствие?

Указано, что трое из них, которые знали друг друга с предыдущих встреч, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о российском вторжении в Украину.

В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый россиянин признал свою вину.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", - заявил он через своего адвоката.

В Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена заявили, что гражданин России из-за спора почувствовал себя "оскорбленным в своей национальной гордости".

В обвинительном заключении указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником преувеличенного русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую агрессивную войну против Украины".

Ведомство взялось за расследование из-за возможной политической подоплеки убийств.

Читайте также: Военнослужащая 157-й ОМБр Григорович об убийстве военного ТЦК: К уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"

Убийство украинских военных в Германии. Что известно?

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений.

Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве.

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля 2024 года, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.