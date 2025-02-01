Военнослужащая 157-й ОМБр Григорович об убийстве военного ТЦК: К уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"
Военная 157-й отдельной механизированной бригады Юлия Григорович прокомментировала убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине.
Об этом она написала на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Ссыкуны за три года не нашли смелости идти защищать страну, но нашли смелость убивать наших военнослужащих. Считаю, что к уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"", - написала она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.
Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.
Топ комментарии
+54 krot_lub
показать весь комментарий01.02.2025 17:48 Ответить Ссылка
+46 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий01.02.2025 17:48 Ответить Ссылка
+34 Serhii #597124
показать весь комментарий01.02.2025 17:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.s. Сейчас многие "барбершопные вояки" повылазят, ОП умеет организовывать "информационные кампании" по нужным им поводам.
Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Проте важливо розуміти, що кримінальна відповідальність настає лише в разі, якщо особа отримала офіційний виклик, тобто мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку", але умисно не прибула у визначений час і місце для відправки до Збройних сил України.
Законодавство України передбачає, що громадяни зобов'язані виконувати свій військовий обов'язок відповідно до Конституції (ст. 65) та профільних законів, таких як Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідальність настає лише за умови, що особа:
- отримала мобілізаційний наказ,
- не має законних підстав для відстрочки або звільнення від служби,
- свідомо ухилилася від виконання військового обов'язку.
І зараз від цих людей зажадали якоїсь патріотичності і бажання кинутись на амбразуру.
Реакція людини на насилля і образу буде спротивом, якщо насилля влади перевершить насилля росіян, то не факт куди побіжать маси, може згадають що в 10-му було не так і погано, а крали і так однаково.
Ще з 18го року у ТЦК воює.
Ctrl C + Ctrl V, новоспечений?
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#
Якось то все заїб…ло до гикавки!
Хлопець воює на фронті. «Герой. Сонечко. Молимось. Повертайтесь з перемогою». Після ВЛК переводять до ТЦК і одразу все. Вже не герой. Вже «Ой як класно, що його вб@ли! Так і треба. ТЦК не люди». Ви уж, бл@дь визначіться, так герой чи ні?
Х@й його знає, за кого армія воює, якщо ці, **** втомлені від війни, завтра тобі ножа встромлять в спину радісно посміхаючись, бо в тік-токах мозок свій залишили. Якщо взагалі його мали.
Розділяй і властвуй.
А все через недолугу політику зебіла.
До речі, я не розумію чому провал мобілізації вішають на ТЦК ? А зебілові високий рейтинг. Коли це він наказує творити бєспрєдєл.
Потужна ворожка мабуть у нього, відбиває все лайно