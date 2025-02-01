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Военнослужащая 157-й ОМБр Григорович об убийстве военного ТЦК: К уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"

тцк

Военная 157-й отдельной механизированной бригады Юлия Григорович прокомментировала убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине.

Об этом она написала на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Ссыкуны за три года не нашли смелости идти защищать страну, но нашли смелость убивать наших военнослужащих. Считаю, что к уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая: "Убийство военного из ТЦК - следствие работы ТЦК"

Григорович про вбивство військового ТЦК

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.

Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.

Автор: 

убийство (6505) ТЦК (606) Полтавская область (1184) Лубенский район (12) Пирятин (7)


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Топ комментарии
+54
мєнти пенсіонери в 35 рочків, прокурори-інваліди - це до вас звертаються, а не до дядька Василя тракториста.
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01.02.2025 17:48 Ответить
+46
Правильно, нехай тупий ворог купляє за гроші контрактну армію і озброєння, а ми будемо гнати цивільних з лопатами в окопи "більш жорсткими мірами". Що може піти не так?
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01.02.2025 17:48 Ответить
+34
Пані Юлія нічого не хоче сказати за браковані міни? За проблеми з підготовкою? Про ще сотні проблем, які генерує вище керівництво? Чи сміливості вистачає тявкати на цивільних?
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01.02.2025 17:55 Ответить
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Страница 3 из 3
А когда власть поставляет некачественные боеприпасы, ворует миллиарды, что то этих "возмущающих" не слышно. А ведь такие действия по сути убивают военных, когда они не могут отбить штурм или у них нету нужного вооружения...

P.s. Сейчас многие "барбершопные вояки" повылазят, ОП умеет организовывать "информационные кампании" по нужным им поводам.
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01.02.2025 18:47 Ответить
"Сцикуни за три роки не знайшли сміливості йти захищати країну, але знайшли сміливість вбивати наших військовослужбовців. і не факт, що війсковослужбовець з ТЦК, "мав сміливість " і вже захищав країну на фронті...
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01.02.2025 18:49 Ответить
Зеленський з Єрмаком дуже переживають за рейтинги.Ну не хочеться від "корита" відходити,тому спітч про те що він йшов на один термін- фікція.Це і є відповідь чому нема закону про мобілізацію.
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01.02.2025 18:53 Ответить
Иди мусорів і прокурорів - інвалідів на фронт пакуй. І зешобло всіх рівнів за компанію.
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01.02.2025 18:57 Ответить
Вірно! У нормальних (а не зе-йо****тих країнах) особливо агресивних і затятих ухилянтів ставлять до стінки,інших направляють у штрафбати щоб кров"ю заплатили!
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01.02.2025 19:01 Ответить
У рашці, наприклад
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01.02.2025 19:17 Ответить
250 тисяч мусорів на добрих зарплатах,які ще зегниди і підвищити хочуть - жирують в тилу. Плюс пенсіонери вже в 45 сидять в тилу, свора вгодованих молодих тцкашників - це і є справжні ухилянти.
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01.02.2025 19:02 Ответить
А я попереджав, що почнуть вбивати ! Усім пофігу !... А давайте згадаємо початок 2022 року. Скільки тоді було добровольців ? Не було ні касок, ні броніків, ні аптечок... Нічого не було ! Але хлопці розуміли - це тільки початок, і йшли. Бо тоді Боневтік цілувався з усіма лідерами в "дьосна", а вони дадуть нам зброї стільки, скільки нам треба і якої треба, окрім ядерки ! Що дадуть задарма, а що "в лізинг". Було таке ? Скажіть що я збрехав ! Було... Вся зелена влада соплі розвісила і стала чекати... А потім все пішло до дупи ! В одних країнах лідери помінялись, а нові вже з Боневтіком не цілуються, інші вже брешуть, що у них все "скінчилося" і самим не вистачає, треті взагалі мовчать, бо це від них далеко і не їхня справа, четвертих ху№ло просто купив ! От і воюйте самі ! Як зможете... І настав цей проклятий "піпєтко - капельний" період !!! І от біда -- хлопці не хочуть бути "м"ясом" ! Інша причина -- нерівність (прості мусять, а блатні відкупилися, або у них "дах" ).. Третє -- нестача зброї !!! Поцікавтесь, як америкоси воювали з хусейном за Кувейт. Розбили вщент його армію, а жоден американець не був навіть поранений !!! Бо вони діставали своєю зброєю іракців, а ті американців не могли. Нам ще далеко до американців, але тепер війна так не воюється як в першу світову - по шию в норах і багнюці ! Нам зобов"язані були дати таку зброю, щоб ми сотнями кілометрів могли випалювати ці посадки з москалями , бурятами і кімчиніновцями ! (бл. язика зламаєш, поки вимовиш). А головне -- треба було вже давно робити ядерку, і багато !!! Як там раніше казали - ніяких рішень по Україні без українців ?!! Що тепер чуємо від трампа - я вже обговорюю з росіянами українске питання ... А українці де вже ? Ау-у !!! А якби мали б ядерку, та ще й "гетьмана" трохи психа ,як цей північнокореєць, то б сказав -- ви , москалі, довбані, кітайози і трампісти можете собі ділити світ між собою, але я вам трохи поламаю ваші плани, якщо не буде по-моєму. Бо якщо ви вирішили подарувати ху№лу Україну, то москальщини не буде також, а заразом не буде і кітайозів з американцями, з їхнім Нато, Євросоюзу з фіцами і угорськими ******** ! Але про що це я ?... У нас же Боневтік з такою ж "командою" як сам !!!...
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01.02.2025 19:03 Ответить
Причина зверху на видному місці.ЗЕ здає Україну.Неможливо виграти війну зі зрадниками при владі.Але чомусь в голови вбивають,що винуваті якісь ухилянти
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01.02.2025 19:09 Ответить
Вважаю, що до ухилянтів мають бути більш жорсткі міри, ніж "бусіфікація" Джерело: https://censor.net/ua/n3533499

Згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Проте важливо розуміти, що кримінальна відповідальність настає лише в разі, якщо особа отримала офіційний виклик, тобто мобілізаційне розпорядження або так звану "бойову повістку", але умисно не прибула у визначений час і місце для відправки до Збройних сил України.

Законодавство України передбачає, що громадяни зобов'язані виконувати свій військовий обов'язок відповідно до Конституції (ст. 65) та профільних законів, таких як Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідальність настає лише за умови, що особа:

- отримала мобілізаційний наказ,
- не має законних підстав для відстрочки або звільнення від служби,
- свідомо ухилилася від виконання військового обов'язку.
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01.02.2025 19:18 Ответить
Пам'ятаю 14-й, коли Янукович їхав у Харків, "піднімати народ", але щось у них з Кернесом там не склалося. І 90% країни спостерігали на чию сторону схилиться хитка перевага, ОДА переходили з рук в руки - майданівці, сєпари, влада.
І зараз від цих людей зажадали якоїсь патріотичності і бажання кинутись на амбразуру.
Реакція людини на насилля і образу буде спротивом, якщо насилля влади перевершить насилля росіян, то не факт куди побіжать маси, може згадають що в 10-му було не так і погано, а крали і так однаково.
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01.02.2025 19:24 Ответить
Взагалі дивно вимагати якоїсь патріотичності від людей народжених за радянського союзу, для яких зміна назв по більшій частині лише формальність, а от народжені у вільній Україні, то ні ні їх не чіпаймо.
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01.02.2025 19:33 Ответить
Абсолютно згодний!
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01.02.2025 19:24 Ответить
Згодна ! починайте з Лисого, Притуляки, Арестовича... До речі де те що збиралось воювать саперними лопатками?
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01.02.2025 19:29 Ответить
Он занят. Уговаривает своего сына продолжать учебу, а не идти "добровольцем" воевать...
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01.02.2025 22:25 Ответить
До ухилянтів мають бути більш жорсткі міри, ніж "бусіфікація = 100%
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01.02.2025 19:44 Ответить
Допомагаю німцям ловити прокацапських ухилянтів підарасів, таких як ти
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01.02.2025 20:41 Ответить
Так а **** там, если я в Украине?) Патриот ты недоделанный))
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01.02.2025 20:48 Ответить
До войовничих підстилок теж будуть більш жорсткі міри у відповідь.
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01.02.2025 19:53 Ответить
Треба ціпком до кулеметів привязувати, та на ногу величезне ядро. Чомусь нарід не хоче сидіти під обстрілами на укрепах з гівна та палок. Ставка Пісюаніста та хенералів на піхоту не працює, бо нашої піхоти апріорі менше. Помирати просто так, дуже швидко та без користі ніхто не хоче.
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01.02.2025 20:00 Ответить
А ось ми і бачимо за для цього почали вкидати в ЗМІ інформацію про супротив ТЦК. Два за день - це не співпадіння. Роки - без розголосу, а тут "чомусь" на всіх шпальтах в один день, і з кожної праски...
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01.02.2025 20:04 Ответить
в тцк військових немає, то все відставні за віком чи за злочини мєнти, які за віком, станом здоров'я та законом повинні бути на фронті, а функції тцк (облік, влк, повістки) мають виконувати жінки і, можливо, комісовані за пораненням військові, а не це ряжене бидло мєнтовське, що сховалось в тцк
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01.02.2025 20:18 Ответить
Ви неправі, там є військові, наприклад героїчний речник Полтавського ТЦК майор Істомін https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/istomin-roman-viktorovych/

Ще з 18го року у ТЦК воює.
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01.02.2025 20:53 Ответить
Дуже мало.
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01.02.2025 21:42 Ответить
не хотів би я почути, що ця кіончіта гоаорила б, коли її дітей бусифікували і через місяць привезли в ящику.
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01.02.2025 20:41 Ответить
Поддерживаю.Такую мразь только в расход пускать в военное время .Сегодня оно убиват военного ба завтра станет на службу коллаборантом и будет учавствоать в пытках и убийствах своих же сограждан если кацапы снова припруться устраивать новые Бучи и Гостомели.ґДавйте теперь защитнички ухілянтов и потенциальные ждуны рассказывайте мне какое несправедливое тцк и как выборочно оно проводит мобилизацию и идевается над бедными ухылянтами .Вам военные с передка,причем женщина за спиной которой вы прячетесь и тцкашников обвиняете пишет ,что с подобными надо делать
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01.02.2025 21:45 Ответить
Если сделать статистику по комментариям, то ждуны зеленского, ждуны ковида, защитники тцк, суперпатриоты мовы и жи.ов = одни и те же ники, которые тщательно чистят и блокируют админами неугодных. Что бы это значило, просто ума не приложу
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01.02.2025 21:05 Ответить
Буква в букву цей коментар був на іншій стрічці коментарів...
Ctrl C + Ctrl V, новоспечений?
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02.02.2025 09:27 Ответить
Олексій Петров

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Якось то все заїб…ло до гикавки!

Хлопець воює на фронті. «Герой. Сонечко. Молимось. Повертайтесь з перемогою». Після ВЛК переводять до ТЦК і одразу все. Вже не герой. Вже «Ой як класно, що його вб@ли! Так і треба. ТЦК не люди». Ви уж, бл@дь визначіться, так герой чи ні?

Х@й його знає, за кого армія воює, якщо ці, **** втомлені від війни, завтра тобі ножа встромлять в спину радісно посміхаючись, бо в тік-токах мозок свій залишили. Якщо взагалі його мали.

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01.02.2025 21:29 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ потрібні
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01.02.2025 21:37 Ответить
Вбивця працівника ТЦК, звісно, має понести покарання відповідно до закону!! Звісно! Але питання, чому коли була купа новин про смерті мобілізованих примусово в "бусиках" у ТЦК пані Юлія героїчно мовчала ?! І аж тепер надала комент про "більш жорсткі" міри, це ж які цікаво - одразу стріляти, так це ж було вже, як казав один з колишніх наших президентів, чи одразу розстрілювати всіх наліво і направо, хто не хоче з одними лопатами воювати ?! Аж страшно подумати, що чекає на нашу країну після закінчення війни!
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01.02.2025 21:44 Ответить
Пиз..ти будуть вас, тцкунів сраних, які форму захисників України своїм гі..ом заплямували! Для тебе нормально, коли військовий своїм громадянам, яких захищати має, погрожує розправою і підтримує беззаконня ?! Це ти і такі як ти, недолугі, в нашу країну війну привели своїм голосуванням в 2019 році! Чи ти думаєш, що якщо кожен громадянин буде на війну "бусифікований", то перемога настане ? Дур..ик!
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02.02.2025 09:42 Ответить
А стоп, тобто "бусифікації" це вже тип покарання? Нема у баби мізків і не буде.
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01.02.2025 21:45 Ответить
Військовослужбовиця 157 ОМБр Григорович це курка яка роскудахталась
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02.02.2025 00:20 Ответить
Цивільних?) Це хто,? Під час війни є військовозобовязані і невійськовозобовязані. І ротика свого завали, якщо ти цивільний, то не гавкай на військових, сиди тихо.бо ви трохи ******
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02.02.2025 01:01 Ответить
Цивильный в военное время становится военнообязанным если он придатен к военной службе нету отсрочки или не отбракован.Так что да завали и не гавкай
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02.02.2025 01:30 Ответить
Школярі теж? Де вам беруть таких?
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02.02.2025 01:54 Ответить
Нужна лотерея по дате рождения- - месяцу или году. Для всех включая тех кто заграницей, женщин без маленьких детей ( множественное число) на руках, и даже депутатов и мэров. И сами пусть являются без всяких бутиков, не явились -- уголовное дело и 10-15 лет каторги с конфискацией получи и распишись. И в военное время естественно работать придется в самых опасных местах
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02.02.2025 04:51 Ответить
Хто це така, цікаво? Скільки вона прослужила на передовій? Які заслуги?
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02.02.2025 05:25 Ответить
Жінка "має яйця" і не засцяла піти в ЗСУ, на відміну від багатьох "експертів", що надають поради як воювати і як захищати. Вона могла вдома сидіти і виглядати в вікно, чим все закінчиться. Хоча б за це треба вклонитися їй, а не питати скільки на передку провела часу і які заслуги має. Робить те, що може, а ви чим можете похвалитися?
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02.02.2025 09:40 Ответить
Так роз'єднати українців міг тільки Зеленський і його команда.
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02.02.2025 07:13 Ответить
Украинцев готовили к восстанию: СБУ сообщила о спецоперации на Харьковщине https://www.objectiv.tv/objectively/2025/02/01/ukraintsev-gotovili-k-vosstaniyu-na-harkovshhine-pojmali-organizatora-yachejki/
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02.02.2025 07:40 Ответить
Коментарі не читав, а напишу свою думку. Погоджуюся з оцінкою пані Юлії і з іншого боку не погоджуюся, бо тільки сліпий не бачсить, що з країною зробила шайка популістів і слугориг. Куди йти, в окопи, яких немає, стріляти з міномета бракованими мінами, яких влада наклепала більше ста тисяч? Чи кидати браковані гранати, які не підриваються? Чи збивати літаки, які кидають КАБами із ППО, якої Боневтік так і не зробив? Не побачили, що влада деморалізувала всіх, починаючи з війська і закінчуючи простим, як тут писали трактористом? Можливо мій коментар і видалять, але я напишу, що корупція дісталася вже і армії, бо командири, як правило сидять за 10-15 кілометрів від лінії зіткнення і доповідають по інстанції, що все добре і тільки заради себе, щоб не звільнили і вони навчилися "наварювати" на горі, вони збирають хабарі за відпустки, СЗЧ та інше. Одним реченням: влада вбила морально весь народ і армію.
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02.02.2025 09:36 Ответить
Та вбити всіх незгодних і все ,,патріоти будуть жити у країні своєї мріїї.
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02.02.2025 10:03 Ответить
Думаю це не збіг, а спецоперація фсб, натравити військових на цивільних.
Розділяй і властвуй.
А все через недолугу політику зебіла.
До речі, я не розумію чому провал мобілізації вішають на ТЦК ? А зебілові високий рейтинг. Коли це він наказує творити бєспрєдєл.
Потужна ворожка мабуть у нього, відбиває все лайно
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02.02.2025 10:12 Ответить
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