Военнослужащая 157-й ОМБр Григорович об убийстве военного ТЦК: К уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"

Военная 157-й отдельной механизированной бригады Юлия Григорович прокомментировала убийство военного ТЦК на АЗС в Пирятине.

Об этом она написала на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Ссыкуны за три года не нашли смелости идти защищать страну, но нашли смелость убивать наших военнослужащих. Считаю, что к уклонистам должны быть более жесткие меры, чем "бусификация"", - написала она.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащего РТЦК, сопровождавшего мобилизованных, застрелили на АЗС в Пирятине. Нападавший сбежал.

Позже правоохранители задержали стрелка. Им оказался житель Полтавщины 1984 года рождения.