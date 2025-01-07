Супружеская пара из Германии признались в убийстве двух украинок и похищении ребенка

В Мангейме, Германия, супружеская пара призналась в убийстве украинки-беженки, ее матери и похищении ребенка убитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание, в начале судебного процесса и мужчина, и женщина признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.

Почему супруги убили двух украинок?

По версии прокуратуры, супружеская пара убила 51-летнюю украинскую беженку и ее 27-летнюю дочь, чтобы забрать пятинедельного ребенка последней.

Как считают правоохранители, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из города Сандхаузен уже давно вынашивали желание иметь общую дочь.

Жена умышленно искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к соответствующей группе в телеграме, сообщили в прокуратуре.

Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

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Как произошло убийство старшей женщины?

По версии следствия, обвиняемые вводили двум женщинам седативные препараты во время посещения ресторана 6 марта 2024 года.

Когда 51-летняя украинка почувствовала ухудшение самочувствия, супруги отвезли ее 27-летнюю дочь и ее ребенка домой. Они утверждали, что дальше сами отвезут их бабушку в больницу. Но вместо этого они отвезли женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ.

Там, по версии следствия, мужчина ударил женщину по голове неизвестным предметом "по меньшей мере четыре раза со всей силой" и утопил ее в озере.

В своих показаниях обвиняемый сообщил, что использовал резиновый молоток из хозяйственного магазина.

Как произошло убийство младшей женщины?

Затем супруги забрали с собой 27-летнюю девушку с ребенком под предлогом того, что у ее матери случился сердечный приступ и та находится в больнице.

Далее, по данным прокуратуры, они поехали в город Хоккенхайм, который расположен неподалеку от Рейнской плотины.

Там мужчина по меньшей мере трижды ударил девушку по голове неизвестным предметом "со значительной силой". Женщина умерла от обширной черепно-мозговой травмы. Затем супруги подожгли тело и поехали домой с младенцем.

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Убийство двух украинок и похищение малыша в Германии

Напомним, в марте 2024 года Главное управление полиции Мангейма сообщило, что правоохранители нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Ее дочь, которой всего 5 недель, и мать разыскивают.

Впоследствии немецкие следователи сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.