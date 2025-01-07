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Супружеская пара из Германии признались в убийстве двух украинок и похищении ребенка

У Німеччині побдружжя зізналося у вбивстві українок

В Мангейме, Германия, супружеская пара призналась в убийстве украинки-беженки, ее матери и похищении ребенка убитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание, в начале судебного процесса и мужчина, и женщина признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.

Почему супруги убили двух украинок?

По версии прокуратуры, супружеская пара убила 51-летнюю украинскую беженку и ее 27-летнюю дочь, чтобы забрать пятинедельного ребенка последней.

Как считают правоохранители, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из города Сандхаузен уже давно вынашивали желание иметь общую дочь.

Жена умышленно искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к соответствующей группе в телеграме, сообщили в прокуратуре.

Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

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Как произошло убийство старшей женщины?

По версии следствия, обвиняемые вводили двум женщинам седативные препараты во время посещения ресторана 6 марта 2024 года.

Когда 51-летняя украинка почувствовала ухудшение самочувствия, супруги отвезли ее 27-летнюю дочь и ее ребенка домой. Они утверждали, что дальше сами отвезут их бабушку в больницу. Но вместо этого они отвезли женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ.

Там, по версии следствия, мужчина ударил женщину по голове неизвестным предметом "по меньшей мере четыре раза со всей силой" и утопил ее в озере.

В своих показаниях обвиняемый сообщил, что использовал резиновый молоток из хозяйственного магазина.

Как произошло убийство младшей женщины?

Затем супруги забрали с собой 27-летнюю девушку с ребенком под предлогом того, что у ее матери случился сердечный приступ и та находится в больнице.

Далее, по данным прокуратуры, они поехали в город Хоккенхайм, который расположен неподалеку от Рейнской плотины.

Там мужчина по меньшей мере трижды ударил девушку по голове неизвестным предметом "со значительной силой". Женщина умерла от обширной черепно-мозговой травмы. Затем супруги подожгли тело и поехали домой с младенцем.

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Убийство двух украинок и похищение малыша в Германии

Напомним, в марте 2024 года Главное управление полиции Мангейма сообщило, что правоохранители нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Ее дочь, которой всего 5 недель, и мать разыскивают.

Впоследствии немецкие следователи сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.

Автор: 

беженцы (1643) Германия (6978) убийство (6490)


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Топ комментарии
+14
"виношували бажання мати спільну доньку" - а з дит.будинку взяти не варіант? Типові психопати..
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07.01.2025 15:19
+14
Чому автор Леся Карпенко не пише , що німецька поліція підозрює у скоєнні вбивства Маргарити росіянку та її чоловіка-німця, у яких виявили немовля - дитину вбитої.
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07.01.2025 16:02
+13
Адвокат соистца Томас Франц уже заявил, что будет добиваться для подсудимых пожизненного заключения и определения особой тяжести их вины.
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07.01.2025 15:30
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"виношували бажання мати спільну доньку" - а з дит.будинку взяти не варіант? Типові психопати..
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07.01.2025 15:19 Ответить
з дит будинку взяти не так просто. Там серед іншого і психологічне тестування, яке б вони напевне не пройшли би.
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07.01.2025 15:21 Ответить
Ваша правда, в ЄС з цим суворо. Подібні істоти мали бути на олівці у відповідних органів..
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07.01.2025 15:26 Ответить
Ну хоч не турки і не сирійці.
Штрафом чи умовним не відбудуться.
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07.01.2025 15:55 Ответить
Вбивці німець і росіянка.
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07.01.2025 16:50 Ответить
ну на фоні таких персонажів біженці та емігранти виглядають янголами
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07.01.2025 15:28 Ответить
Фрау емігрантка з рашки.
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07.01.2025 16:53 Ответить
Адвокат соистца Томас Франц уже заявил, что будет добиваться для подсудимых пожизненного заключения и определения особой тяжести их вины.
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07.01.2025 15:30 Ответить
Таке враження, що подружжя - родичи адольфа....
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07.01.2025 15:36 Ответить
В чужой стране сложно адаптироваться
Особенно без знания языка
Необходимо в украинских центрах
Ввести группы психологической поддержки
Украинцы в массе своей очень открытые и доверчивые
Они и сами не держат камня за пазухой
И думают - что и другие также
Детка теперь сирота- ну просто беда...
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07.01.2025 15:38 Ответить
В чужой стране, в Германии, украинских беженцев беслатно обучают немецкому языку. За два года можно было выучить десяток необходимых бытовых фраз?
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07.01.2025 17:06 Ответить
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07.01.2025 18:48 Ответить
сценарій для голівудського фільму жахів
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07.01.2025 15:41 Ответить
Капець...
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07.01.2025 15:46 Ответить
А тепер в продовження цього жаху - а яка доля дитини? Вона буде повернута в Україну/передана рідним/тощо, чи врешті решт буде передана якійсь іншій німецькій сім'ї?
Що я маю на увазі, наші держчиновники багато кажуть про дітей, котрих викрала ерефія, але старанно ігнорують проблему, що іноді піднімається в ЗМІ - коли дітей забирають соцоргани Заходу і віддають і тамтешні сім'ї. Щось таке бачив про Італію.
Ще одна біда спричинена війною і проігнорована владою.
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07.01.2025 15:57 Ответить
"Дружина навмисне шукала контакту з українськими біженцями та долучилася до відповідної групи в телеграмі"
"Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням дочки."

российские немцы
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07.01.2025 16:02 Ответить
Хоча прчитав оригінал на Шпігелі - там доповнення "опіку над дівчинкою взяла тітка - 21-річна сестра вбитою, в червні вона повернулась з дитиною в Україну, де подала заяву про усиновлення"
Так що, в даному випадку, дитина залишиться українкою. Принаймні поки що.
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07.01.2025 16:13 Ответить
Чому автор Леся Карпенко не пише , що німецька поліція підозрює у скоєнні вбивства Маргарити росіянку та її чоловіка-німця, у яких виявили немовля - дитину вбитої.
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07.01.2025 16:02 Ответить
А в Україні не вбивають і не крадуть дітей?
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07.01.2025 17:08 Ответить
Є, ще й як є! Подалі від тебе.
Нас там всі чекають і ми чекаєм, коли туди поїдем. Дай Бог!
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07.01.2025 18:50 Ответить
забули вказати що та "німкеня" руснява з боліт
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07.01.2025 17:15 Ответить
Ну таке, німецькі тюрми дуже толерантні- там акцент на віру в перевиховання а не покарання.
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08.01.2025 12:57 Ответить
 
 