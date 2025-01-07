Супружеская пара из Германии признались в убийстве двух украинок и похищении ребенка
В Мангейме, Германия, супружеская пара призналась в убийстве украинки-беженки, ее матери и похищении ребенка убитой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НВ со ссылкой на Spiegel.
Как пишет издание, в начале судебного процесса и мужчина, и женщина признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.
Почему супруги убили двух украинок?
По версии прокуратуры, супружеская пара убила 51-летнюю украинскую беженку и ее 27-летнюю дочь, чтобы забрать пятинедельного ребенка последней.
Как считают правоохранители, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из города Сандхаузен уже давно вынашивали желание иметь общую дочь.
Жена умышленно искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к соответствующей группе в телеграме, сообщили в прокуратуре.
Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.
Как произошло убийство старшей женщины?
По версии следствия, обвиняемые вводили двум женщинам седативные препараты во время посещения ресторана 6 марта 2024 года.
Когда 51-летняя украинка почувствовала ухудшение самочувствия, супруги отвезли ее 27-летнюю дочь и ее ребенка домой. Они утверждали, что дальше сами отвезут их бабушку в больницу. Но вместо этого они отвезли женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ.
Там, по версии следствия, мужчина ударил женщину по голове неизвестным предметом "по меньшей мере четыре раза со всей силой" и утопил ее в озере.
В своих показаниях обвиняемый сообщил, что использовал резиновый молоток из хозяйственного магазина.
Как произошло убийство младшей женщины?
Затем супруги забрали с собой 27-летнюю девушку с ребенком под предлогом того, что у ее матери случился сердечный приступ и та находится в больнице.
Далее, по данным прокуратуры, они поехали в город Хоккенхайм, который расположен неподалеку от Рейнской плотины.
Там мужчина по меньшей мере трижды ударил девушку по голове неизвестным предметом "со значительной силой". Женщина умерла от обширной черепно-мозговой травмы. Затем супруги подожгли тело и поехали домой с младенцем.
Убийство двух украинок и похищение малыша в Германии
Напомним, в марте 2024 года Главное управление полиции Мангейма сообщило, что правоохранители нашли на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм в Германии тело 27-летней украинки, которая жила в доме для беженцев. Ее дочь, которой всего 5 недель, и мать разыскивают.
Впоследствии немецкие следователи сообщили, что задержали двух подозреваемых в убийстве украинки. Также удалось отыскать ее пятинедельного ребенка.
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Штрафом чи умовним не відбудуться.
Особенно без знания языка
Необходимо в украинских центрах
Ввести группы психологической поддержки
Украинцы в массе своей очень открытые и доверчивые
Они и сами не держат камня за пазухой
И думают - что и другие также
Детка теперь сирота- ну просто беда...
Що я маю на увазі, наші держчиновники багато кажуть про дітей, котрих викрала ерефія, але старанно ігнорують проблему, що іноді піднімається в ЗМІ - коли дітей забирають соцоргани Заходу і віддають і тамтешні сім'ї. Щось таке бачив про Італію.
Ще одна біда спричинена війною і проігнорована владою.
"Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням дочки."
российские немцы
Так що, в даному випадку, дитина залишиться українкою. Принаймні поки що.
Нас там всі чекають і ми чекаєм, коли туди поїдем. Дай Бог!