В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов

В Германии земельный суд в Эссене огласил приговоры четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов, совершенном в Оберхаузене в начале этого года. Подсудимые - двое граждан Сирии и двое граждан ФРГ - приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На момент преступления обвиняемым было от 14 до 16 лет, поэтому дело слушалось в закрытом режиме и многие его детали не разглашаются. В частности, осталась неизвестной причина конфликта между жертвами и преступниками. Сначала сторона обвинения считала, что нападение на спортсменов было совершено из-за того, что они приехали из Украины. Однако этот мотив, как следует из судебного решения, не подтвердился.

По данным агентства dpa, один из подсудимых признался в нападении с ножом, а другие - в нанесении ударов. Прокуратура просила для них от 9,5 до 10 лет заключения. При вынесении приговора были учтены другие правонарушения, совершенные подсудимыми. Так, известно, что трое из них уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали в связи с ограблениями и нанесением телесных повреждений.

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Убийство украинских баскетболистов в Германии

Нападение на украинских подростков, которые играли за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля 2024 года на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд, следовавший в Дюссельдорф. В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те пытались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, подростки окружили их и атаковали: сначала кулаками и дубинкой, а затем - двумя ножами.

Ермаков умер от ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Козаченко умер через 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба украинца уехали в Германию от войны в 2023 году.

Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе команды принимали участие в чемпионате Европы-2022 в Болгарии.