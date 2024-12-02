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В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов

вбиті у Німеччині українські баскетболісти Козаченко і Єрмаков

В Германии земельный суд в Эссене огласил приговоры четырем подросткам, обвиняемым в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов, совершенном в Оберхаузене в начале этого года. Подсудимые - двое граждан Сирии и двое граждан ФРГ - приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 10 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На момент преступления обвиняемым было от 14 до 16 лет, поэтому дело слушалось в закрытом режиме и многие его детали не разглашаются. В частности, осталась неизвестной причина конфликта между жертвами и преступниками. Сначала сторона обвинения считала, что нападение на спортсменов было совершено из-за того, что они приехали из Украины. Однако этот мотив, как следует из судебного решения, не подтвердился.

По данным агентства dpa, один из подсудимых признался в нападении с ножом, а другие - в нанесении ударов. Прокуратура просила для них от 9,5 до 10 лет заключения. При вынесении приговора были учтены другие правонарушения, совершенные подсудимыми. Так, известно, что трое из них уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали в связи с ограблениями и нанесением телесных повреждений.

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Убийство украинских баскетболистов в Германии

Нападение на украинских подростков, которые играли за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля 2024 года на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд, следовавший в Дюссельдорф. В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те пытались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, подростки окружили их и атаковали: сначала кулаками и дубинкой, а затем - двумя ножами.

Ермаков умер от ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Козаченко умер через 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба украинца уехали в Германию от войны в 2023 году.

Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе команды принимали участие в чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

Автор: 

беженцы (1639) Германия (6949) убийство (6482)


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Топ комментарии
+22
отакі вони європейські цінності...вбили двох людей і отримали сміховинне покарання...
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02.12.2024 22:46
+21
Україна має мати свій Моссад, який буде взмозі таємно карати за важкі злочини проти української нації.
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02.12.2024 23:31
+15
Расові відмінності це табу на Заході, про це не можна говорити.

Генетично південні народи мають комбінацію:

- низького контролю імпульсивності

- високого тестостерону (домінатна альфа поведінка)

Такі народи, в середньому, мають схильність до анти-соціальної поведінки і ухилення від виконань правил.

Про це писали німецькі ...політики 1930....

Більшість у тюрьмах в Франції, Німечинні, Швеції саме южні народи.

Те що європейські народи запустили їх до себе це катастрофа.
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02.12.2024 23:25
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отакі вони європейські цінності...вбили двох людей і отримали сміховинне покарання...
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02.12.2024 22:46 Ответить
отакі вони "європейські цінності...
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02.12.2024 22:58 Ответить
Расові відмінності це табу на Заході, про це не можна говорити.

Генетично південні народи мають комбінацію:

- низького контролю імпульсивності

- високого тестостерону (домінатна альфа поведінка)

Такі народи, в середньому, мають схильність до анти-соціальної поведінки і ухилення від виконань правил.

Про це писали німецькі ...політики 1930....

Більшість у тюрьмах в Франції, Німечинні, Швеції саме южні народи.

Те що європейські народи запустили їх до себе це катастрофа.
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02.12.2024 23:25 Ответить
до антисоціальною поведінки вони схильні не з тих причин, що ти назвав, вони сміховинні, а це чисто культурні відмінності і відповідно комплекси з цим набуті чи нав'язані.
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02.12.2024 23:45 Ответить
воно все в кучі. плюсь молоді сирійські лохи може тому і чіплялися до українці, бо є запутінцами і їх пропаганда надрочувала.
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03.12.2024 08:18 Ответить
Турків німці взагалі вважають рівними собі. Бо з 50-х років вони відбудовували країну і німців привчали що турки завжди жили з ними поруч
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04.12.2024 01:35 Ответить
Можна подумати у нас більше дають...
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02.12.2024 23:29 Ответить
В Україні такі ж строки за вбивство.
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03.12.2024 01:10 Ответить
8,5 та 10 років? Мда...
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02.12.2024 22:47 Ответить
Мало? Багато?
Для підлітків 14-16 років це дуже багато
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02.12.2024 23:01 Ответить
все одно , по УДО , вийдуть значно раніше ...
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02.12.2024 23:10 Ответить
на ці статті УДО не поширюється, і UDO взагалі плював на тебе і тих чорних мерзотників.
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02.12.2024 23:42 Ответить
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03.12.2024 05:31 Ответить
ТІЛЬКИ ПОЖИТТЄВЕ УВ'ЯЗНЕННЯ або РОЗСТРІЛ
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24.03.2025 21:40 Ответить
Там ще й тюрми такі що вважається що треба перевиховувати людину а не ізолювати від інших. Там в тюрмах для малолітніх є навіть студії з музичними інструментами і діджейський пульт, щоб людина щось робила і виправилась
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04.12.2024 01:38 Ответить
"...раніше затримували у зв'язку з пограбуваннями та завданням тілесних ушкоджень" Того суддю, що спустив це на гальмах, треба саджати разом з цими вилупками.
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02.12.2024 22:59 Ответить
Суддю треба вішати на стовпі, разом з чотирма малолітніми виродками. Нічого доброго з них все одно не буде.
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02.12.2024 23:24 Ответить
У світі дозволеним є тільки єврейський нацизм. Усі інші під кримінальним переслідуванням
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03.12.2024 03:55 Ответить
Значить, вилупкам разом із суддею ще й за нацизм термін додати.
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03.12.2024 13:45 Ответить
Говорячи про майбутній Кінець Світу, Пророк Мухаммад ﷺ говорив, що тоді він настане, коли «вбивця не знатиме, навіщо він скоїв вбивство, а вбитий не знатиме, за що він був убитий».

Як санкція за вбивство Коран визначає смертну кару. Відплата за вбитих визначається за принципом таліону, тобто. полягає у заподіянні винному шкоди, рівноцінної тому, що була завдана злочином. Зокрема, у Корані із цього приводу йдеться: вільний - за вільного, раб - за раба, жінка - за жінку.

Натомість у Корані передбачена інша санкція за цей злочин - надання кровного викупу.
Надання викупу є основною санкцією за ненавмисне вбивство, про що свідчать слова Аллаха: «А якщо хтось уб'є віруючого помилково, то йому підлягає… вручити спадкоємцям убитого викуп за кров, якщо вони не наказують роздати його у вигляді милостині». До того ж,
заподіяння тілесних покарань також застосовувався принцип таліону закріплений у Корані: «… око - за око, ніс - за ніс, вухо - за вухо..». Однак, якщо хтось крадькома, зазирне в будинок чужої людини, і господар кинувши в нього камінь зашкодить зір, на господаря будинку не ляже гріх.
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02.12.2024 23:23 Ответить
"слова Аллаха" . Кінець Світу, Пророк Мухаммад ﷺ говорив, що тоді він настане, коли «вбивця не знатиме, навіщо він скоїв вбивство, а вбитий не знатиме, за що він був убитий» - це було з дня створення світу, якщо ти віриш в єврейську версію створення світу, точніш придуману, ще до них, але то таке.
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02.12.2024 23:49 Ответить
Невже люди досі не розуміють, що подібним непотрібом, (як ці покитьки -вбивці ) навмисно нашпиговують ці "розвинені" країни, для того, щоб знищити їх.??
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02.12.2024 23:24 Ответить
Україна має мати свій Моссад, який буде взмозі таємно карати за важкі злочини проти української нації.
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02.12.2024 23:31 Ответить
Український Моссад- це полковник розвідки Червінський якого два роки ЗЕ маринував в сізо, це відсторонений Бурба, це група Шведа яку потихому саджають щоб багато не бовкали- і сам 'Швед' якого серед дня в спальному районі сбу в машині розстріляло з автоматів, без ордерів і обвинувачень. Це ті що ходили за нуль і викрали Цемаха, ліквідували числених Гіві і Моторил.
А те що зараз- це пародія і піар, а не Моссад
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04.12.2024 01:43 Ответить
Сирійців вишлють у Сирію після відсидки. Недавно у Афганістан висилали злочинців, які майже відбули покарання. З забороною назад повертатися.
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03.12.2024 01:05 Ответить
В Україні майже такі ж строки дають. Не бачу зради тут. Навіть не подивитися, що підлітки. Все нормально. За смертною карою вам у Іран, Білорусь, КНДР і подібних любителів порядочка.
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03.12.2024 01:08 Ответить
В США 20-30 років за навмисне вбивство дають.
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03.12.2024 01:56 Ответить
А тут - подвійне.
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03.12.2024 01:57 Ответить
Вибрики долі. А у "Центурії" могли би і вижити.
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03.12.2024 02:48 Ответить
Двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору - тут вроде максимум дают
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03.12.2024 04:45 Ответить
 
 