У Німеччині оголосили вироки вбивцям двох українських підлітків-баскетболістів

У Німеччині, земельний суд в Ессені оголосив вироки чотирьом підліткам, звинуваченим у вбивстві двох українських підлітків-баскетболістів, скоєному в Оберхаузені на початку цього року. Підсудних - двох громадян Сирії та двох громадян ФРН - засуджено до позбавлення волі на строки від 8,5 до 10 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На момент злочину обвинуваченим було від 14 до 16 років, тому справа слухалася у закритому режимі та багато його деталей не розголошуються. Зокрема, залишилася невідомою причина конфлікту між жертвами та злочинцями. Спочатку сторона звинувачення вважала, що напад на спортсменів було скоєно через те, що вони приїхали з України. Однак цей мотив, як випливає із судового рішення, не підтвердився.

За даними агентства dpa, один із підсудних зізнався у нападі з ножем, а інші - у завданні ударів. Прокуратура просила для них від 9.5 до 10 років ув'язнення. При винесенні вироку було враховано інші правопорушення, вчинені підсудними. Так, відомо, що троє з них уже до вбивства українців неодноразово вчиняли злочини. За даними ЗМІ, одного з фігурантів справи раніше затримували у зв'язку з пограбуваннями та завданням тілесних ушкоджень.

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Вбивство українських баскетболістів у Німеччині

Напад на українських підлітків, які грали за баскетбольний клуб Art Giants Düsseldorf, було скоєно увечері 10 лютого 2024 року на головному вокзалі Оберхаузена. 18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков їхали в автобусі і мали намір пересісти на потяг, що прямував до Дюсельдорфа. В автобусі у них виник конфлікт із компанією підлітків, які, за словами свідків, неодноразово провокували українців. Ті намагалися уникнути конфлікту, але після того, як вони вийшли з автобуса, підлітки оточили їх та атакували: спочатку кулаками та кийком, а потім – двома ножами.

Єрмаков помер від поранень того ж вечора в лікарні під час екстреної операції. Козаченко помер через 10 днів у реанімації від септичної поліорганної недостатності. Обидва українці виїхали до Німеччини від війни у ​​2023 році.

Володимир Єрмаков та Артем Козаченко виступали у складі юнацької збірної України U-16. У складі команди брали участь у чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії.