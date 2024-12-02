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У Німеччині оголосили вироки вбивцям двох українських підлітків-баскетболістів

вбиті у Німеччині українські баскетболісти Козаченко і Єрмаков

У Німеччині, земельний суд в Ессені оголосив вироки чотирьом підліткам, звинуваченим у вбивстві двох українських підлітків-баскетболістів, скоєному в Оберхаузені на початку цього року. Підсудних - двох громадян Сирії та двох громадян ФРН - засуджено до позбавлення волі на строки від 8,5 до 10 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На момент злочину обвинуваченим було від 14 до 16 років, тому справа слухалася у закритому режимі та багато його деталей не розголошуються. Зокрема, залишилася невідомою причина конфлікту між жертвами та злочинцями. Спочатку сторона звинувачення вважала, що напад на спортсменів було скоєно через те, що вони приїхали з України. Однак цей мотив, як випливає із судового рішення, не підтвердився.

За даними агентства dpa, один із підсудних зізнався у нападі з ножем, а інші - у завданні ударів. Прокуратура просила для них від 9.5 до 10 років ув'язнення. При винесенні вироку було враховано інші правопорушення, вчинені підсудними. Так, відомо, що троє з них уже до вбивства українців неодноразово вчиняли злочини. За даними ЗМІ, одного з фігурантів справи раніше затримували у зв'язку з пограбуваннями та завданням тілесних ушкоджень.

Також читайте: Росіянин зарізав двох українців у Німеччині

Вбивство українських баскетболістів у Німеччині

Напад на українських підлітків, які грали за баскетбольний клуб Art Giants Düsseldorf, було скоєно увечері 10 лютого 2024 року на головному вокзалі Оберхаузена. 18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков їхали в автобусі і мали намір пересісти на потяг, що прямував до Дюсельдорфа. В автобусі у них виник конфлікт із компанією підлітків, які, за словами свідків, неодноразово провокували українців. Ті намагалися уникнути конфлікту, але після того, як вони вийшли з автобуса, підлітки оточили їх та атакували: спочатку кулаками та кийком, а потім – двома ножами.

Єрмаков помер від поранень того ж вечора в лікарні під час екстреної операції. Козаченко помер через 10 днів у реанімації від септичної поліорганної недостатності. Обидва українці виїхали до Німеччини від війни у ​​2023 році.

Володимир Єрмаков та Артем Козаченко виступали у складі юнацької збірної України U-16. У складі команди брали участь у чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії.

Автор: 

біженці (1862) Німеччина (7326) вбивство (3082)


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Топ коментарі
+22
отакі вони європейські цінності...вбили двох людей і отримали сміховинне покарання...
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02.12.2024 22:46
+21
Україна має мати свій Моссад, який буде взмозі таємно карати за важкі злочини проти української нації.
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02.12.2024 23:31
+15
Расові відмінності це табу на Заході, про це не можна говорити.

Генетично південні народи мають комбінацію:

- низького контролю імпульсивності

- високого тестостерону (домінатна альфа поведінка)

Такі народи, в середньому, мають схильність до анти-соціальної поведінки і ухилення від виконань правил.

Про це писали німецькі ...політики 1930....

Більшість у тюрьмах в Франції, Німечинні, Швеції саме южні народи.

Те що європейські народи запустили їх до себе це катастрофа.
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02.12.2024 23:25
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отакі вони європейські цінності...вбили двох людей і отримали сміховинне покарання...
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02.12.2024 22:46 Відповісти
отакі вони "європейські цінності...
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02.12.2024 22:58 Відповісти
Расові відмінності це табу на Заході, про це не можна говорити.

Генетично південні народи мають комбінацію:

- низького контролю імпульсивності

- високого тестостерону (домінатна альфа поведінка)

Такі народи, в середньому, мають схильність до анти-соціальної поведінки і ухилення від виконань правил.

Про це писали німецькі ...політики 1930....

Більшість у тюрьмах в Франції, Німечинні, Швеції саме южні народи.

Те що європейські народи запустили їх до себе це катастрофа.
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02.12.2024 23:25 Відповісти
до антисоціальною поведінки вони схильні не з тих причин, що ти назвав, вони сміховинні, а це чисто культурні відмінності і відповідно комплекси з цим набуті чи нав'язані.
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02.12.2024 23:45 Відповісти
воно все в кучі. плюсь молоді сирійські лохи може тому і чіплялися до українці, бо є запутінцами і їх пропаганда надрочувала.
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03.12.2024 08:18 Відповісти
Турків німці взагалі вважають рівними собі. Бо з 50-х років вони відбудовували країну і німців привчали що турки завжди жили з ними поруч
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04.12.2024 01:35 Відповісти
Можна подумати у нас більше дають...
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02.12.2024 23:29 Відповісти
В Україні такі ж строки за вбивство.
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03.12.2024 01:10 Відповісти
8,5 та 10 років? Мда...
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02.12.2024 22:47 Відповісти
Мало? Багато?
Для підлітків 14-16 років це дуже багато
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02.12.2024 23:01 Відповісти
все одно , по УДО , вийдуть значно раніше ...
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02.12.2024 23:10 Відповісти
на ці статті УДО не поширюється, і UDO взагалі плював на тебе і тих чорних мерзотників.
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02.12.2024 23:42 Відповісти
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03.12.2024 05:31 Відповісти
ТІЛЬКИ ПОЖИТТЄВЕ УВ'ЯЗНЕННЯ або РОЗСТРІЛ
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24.03.2025 21:40 Відповісти
Там ще й тюрми такі що вважається що треба перевиховувати людину а не ізолювати від інших. Там в тюрмах для малолітніх є навіть студії з музичними інструментами і діджейський пульт, щоб людина щось робила і виправилась
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04.12.2024 01:38 Відповісти
"...раніше затримували у зв'язку з пограбуваннями та завданням тілесних ушкоджень" Того суддю, що спустив це на гальмах, треба саджати разом з цими вилупками.
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02.12.2024 22:59 Відповісти
Суддю треба вішати на стовпі, разом з чотирма малолітніми виродками. Нічого доброго з них все одно не буде.
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02.12.2024 23:24 Відповісти
У світі дозволеним є тільки єврейський нацизм. Усі інші під кримінальним переслідуванням
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03.12.2024 03:55 Відповісти
Значить, вилупкам разом із суддею ще й за нацизм термін додати.
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03.12.2024 13:45 Відповісти
Говорячи про майбутній Кінець Світу, Пророк Мухаммад ﷺ говорив, що тоді він настане, коли «вбивця не знатиме, навіщо він скоїв вбивство, а вбитий не знатиме, за що він був убитий».

Як санкція за вбивство Коран визначає смертну кару. Відплата за вбитих визначається за принципом таліону, тобто. полягає у заподіянні винному шкоди, рівноцінної тому, що була завдана злочином. Зокрема, у Корані із цього приводу йдеться: вільний - за вільного, раб - за раба, жінка - за жінку.

Натомість у Корані передбачена інша санкція за цей злочин - надання кровного викупу.
Надання викупу є основною санкцією за ненавмисне вбивство, про що свідчать слова Аллаха: «А якщо хтось уб'є віруючого помилково, то йому підлягає… вручити спадкоємцям убитого викуп за кров, якщо вони не наказують роздати його у вигляді милостині». До того ж,
заподіяння тілесних покарань також застосовувався принцип таліону закріплений у Корані: «… око - за око, ніс - за ніс, вухо - за вухо..». Однак, якщо хтось крадькома, зазирне в будинок чужої людини, і господар кинувши в нього камінь зашкодить зір, на господаря будинку не ляже гріх.
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02.12.2024 23:23 Відповісти
"слова Аллаха" . Кінець Світу, Пророк Мухаммад ﷺ говорив, що тоді він настане, коли «вбивця не знатиме, навіщо він скоїв вбивство, а вбитий не знатиме, за що він був убитий» - це було з дня створення світу, якщо ти віриш в єврейську версію створення світу, точніш придуману, ще до них, але то таке.
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02.12.2024 23:49 Відповісти
Невже люди досі не розуміють, що подібним непотрібом, (як ці покитьки -вбивці ) навмисно нашпиговують ці "розвинені" країни, для того, щоб знищити їх.??
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02.12.2024 23:24 Відповісти
Україна має мати свій Моссад, який буде взмозі таємно карати за важкі злочини проти української нації.
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02.12.2024 23:31 Відповісти
Український Моссад- це полковник розвідки Червінський якого два роки ЗЕ маринував в сізо, це відсторонений Бурба, це група Шведа яку потихому саджають щоб багато не бовкали- і сам 'Швед' якого серед дня в спальному районі сбу в машині розстріляло з автоматів, без ордерів і обвинувачень. Це ті що ходили за нуль і викрали Цемаха, ліквідували числених Гіві і Моторил.
А те що зараз- це пародія і піар, а не Моссад
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04.12.2024 01:43 Відповісти
Сирійців вишлють у Сирію після відсидки. Недавно у Афганістан висилали злочинців, які майже відбули покарання. З забороною назад повертатися.
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03.12.2024 01:05 Відповісти
В Україні майже такі ж строки дають. Не бачу зради тут. Навіть не подивитися, що підлітки. Все нормально. За смертною карою вам у Іран, Білорусь, КНДР і подібних любителів порядочка.
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03.12.2024 01:08 Відповісти
В США 20-30 років за навмисне вбивство дають.
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03.12.2024 01:56 Відповісти
А тут - подвійне.
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03.12.2024 01:57 Відповісти
Вибрики долі. А у "Центурії" могли би і вижити.
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03.12.2024 02:48 Відповісти
Двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору - тут вроде максимум дают
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03.12.2024 04:45 Відповісти
 
 