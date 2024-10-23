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Россиянину, убившему украинских военных в Германии, выдвинули обвинения

свічка,свіча

Прокуратура Германии предъявила обвинение россиянину, который в этом году в апреле смертельно ранил ножом двух украинских военных, проходивших реабилитацию после операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"Россиянина, который поддерживал войну своей страны с Украиной, обвиняют в убийстве из-за смертельных ножевых ранений, нанесенных двум украинским солдатам, которые восстанавливались после операции в Германии в начале этого года", - сообщила местная прокуратура сегодня.

Отмечается, 57-летний подозреваемый, имя которого не разглашают согласно немецким правилам конфиденциальности, был арестован вскоре после того, как нанес ножевые ранения украинским военным в небольшом баварском городке Мурнау. Это произошло 27 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция немецкого Ростока отпустила задержанного по подозрению в убийстве украинца

Как и почему произошло убийство украинских военных?

Как заявила прокуратура Мюнхена, подозреваемый и две его жертвы были знакомы. В день нанесения ножевых ранений трое мужчин выпивали вместе и у них возник спор о ситуации в Украине, в результате чего, как отметили в прокуратуре, "обвиняемый почувствовал, что задели его национальную гордость".

Правоохранители рассказали, что тогда россиянин "решил убить двух украинцев, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, неожиданным нападением" и принес нож из своей квартиры, расположенной неподалеку от места преступления.

В результате нападения россиянина один из украинцев погиб сразу, а другой умер позже от полученных ранений в больнице.

Местная прокуратура заявила, что "как сторонник преувеличенного русского национализма, (подозреваемый) безоговорочно поддерживает российскую агрессивную войну против Украины".

В прокуратуре также рассказали, что двое украинцев были доставлены в Германию на лечение после ранений, полученных на войне. Они были прооперированы в больнице Мурнау и восстанавливались в этом городе, а потому были значительно "физически ограничены" после сделанных операций.

Также читайте: Убийство 9-летней Валерии в Германии: В Праге задержали одного из подозреваемых

Ранее сообщалось, что 27 апреля 2024 года в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений. Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве. Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.

Автор: 

Германия (7074) убийство (6509) военнослужащие (6184)


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Топ комментарии
+21
Якась дивна ситуація... На реабілітації спершу бухають з кацапом, а потім з'ясовують стосунки! Ви лікуватися туди поїхали, чи з кацапами бухати?
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23.10.2024 15:57 Ответить
+17
Бухали разом з кацапом?ну дебіли...
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23.10.2024 15:59 Ответить
+14
Жаль хлопців. Могли ще багато користі принести Україні. Але треба ж і знати з ким та де можна горілку вживати.
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23.10.2024 15:58 Ответить
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Якась дивна ситуація... На реабілітації спершу бухають з кацапом, а потім з'ясовують стосунки! Ви лікуватися туди поїхали, чи з кацапами бухати?
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23.10.2024 15:57 Ответить
До того ж вони були поранені тими, кого убивця "беззастережно підтримував".
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23.10.2024 16:38 Ответить
Пункти постійної дислокації бригади - Дружківка, Константинівка, Краматорськ і могли бути різні люди мобілізовані звідти. Донбас дєло тонкоє.
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23.10.2024 17:48 Ответить
Видавайте нам. Нефіг йому у люксовій в'язниці сидіти.
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23.10.2024 15:57 Ответить
Не треба, бо у нас його найгуманніший Печерський райсуд відпустить.
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23.10.2024 16:39 Ответить
На Печерський грошей не вистачить..
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23.10.2024 17:03 Ответить
Запоребрик допоможе, там "своїх не кидають".
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23.10.2024 17:17 Ответить
Жаль хлопців. Могли ще багато користі принести Україні. Але треба ж і знати з ким та де можна горілку вживати.
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23.10.2024 15:58 Ответить
Бухали разом з кацапом?ну дебіли...
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23.10.2024 15:59 Ответить
Через горілку обірвалося жити двох бійців. Були б тверезими задавили б москаля
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23.10.2024 16:01 Ответить
Після важких операцій сильно не задавиш.
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23.10.2024 16:50 Ответить
Какая вопиСду нацгордость, преднамеренное двойное убийство с отягчающими.
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23.10.2024 16:06 Ответить
Ну як, гарно побухали з кацапом?
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23.10.2024 16:07 Ответить
Так ото ж.Замість придушити ватну мразь,вони з ним обіймались
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23.10.2024 16:12 Ответить
Це ж віиськові! - шо іх нічому не навчила віина з кацапами?
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23.10.2024 16:13 Ответить
який зашквар проводити час з русскім. Може вони під час реабілітації забули чому на реабілітацію поїхали
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23.10.2024 16:14 Ответить
Якось дивно виходить, що два війскових 36 та 23 років бухали з 57 річним кацапом. Скоріше за все вони не знали що він кац, що втерся у довіру під виглядом біженця з України. І якій насправді був завербован фсб щоб вбити наших військових. А потім його легко обміняют на чергового західного заручника. В Німеччині цього лайна навалом, то ж нашим військовим треба бути дуже уважним.
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23.10.2024 16:28 Ответить
Той що 23 роки зрозуміло, а 36 літній чоловік вже ж повинен був мати уявлення про московитів?
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23.10.2024 16:34 Ответить
Хлопці які захищають Україну супроти москальскої наволочі, в Німеччині бухають з мокшею...
Мабуть їм в голову не вдобили просту істину:
Хороший москаль - мертвий москаль.
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23.10.2024 16:36 Ответить
Уже придумали зробили акцент на убивство в стані афекту і під впливом алкоголю. Типу, п'яна сварка, а не продумане холоднокровне вбивство. Дуже я сумніваюсь, що вони приятелювали, хіба може русня вліз до них в довіру, сказавши, що українець або що підтримує Україну. Отож, для всіх - мова = ідентифікація.
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23.10.2024 16:42 Ответить
Це нормальна робота адвоката - всіляко вигорожувати свого підзахисного.
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23.10.2024 16:52 Ответить
Все так, і свідків (руснявих) познаходять, що бачили як наші військові бухали і провокували, і все вони скажуть під присягою. Тільки на користь наших немає кому свідчити.
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23.10.2024 16:54 Ответить
Не квапились. Мабуть хотіли нагородити за те, що "боронив" "національну гідність".
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23.10.2024 17:01 Ответить
Сінька💩
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02.05.2025 11:16 Ответить
 
 