Россиянину, убившему украинских военных в Германии, выдвинули обвинения

Прокуратура Германии предъявила обвинение россиянину, который в этом году в апреле смертельно ранил ножом двух украинских военных, проходивших реабилитацию после операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

"Россиянина, который поддерживал войну своей страны с Украиной, обвиняют в убийстве из-за смертельных ножевых ранений, нанесенных двум украинским солдатам, которые восстанавливались после операции в Германии в начале этого года", - сообщила местная прокуратура сегодня.

Отмечается, 57-летний подозреваемый, имя которого не разглашают согласно немецким правилам конфиденциальности, был арестован вскоре после того, как нанес ножевые ранения украинским военным в небольшом баварском городке Мурнау. Это произошло 27 апреля.

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Как и почему произошло убийство украинских военных?

Как заявила прокуратура Мюнхена, подозреваемый и две его жертвы были знакомы. В день нанесения ножевых ранений трое мужчин выпивали вместе и у них возник спор о ситуации в Украине, в результате чего, как отметили в прокуратуре, "обвиняемый почувствовал, что задели его национальную гордость".

Правоохранители рассказали, что тогда россиянин "решил убить двух украинцев, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, неожиданным нападением" и принес нож из своей квартиры, расположенной неподалеку от места преступления.

В результате нападения россиянина один из украинцев погиб сразу, а другой умер позже от полученных ранений в больнице.

Местная прокуратура заявила, что "как сторонник преувеличенного русского национализма, (подозреваемый) безоговорочно поддерживает российскую агрессивную войну против Украины".

В прокуратуре также рассказали, что двое украинцев были доставлены в Германию на лечение после ранений, полученных на войне. Они были прооперированы в больнице Мурнау и восстанавливались в этом городе, а потому были значительно "физически ограничены" после сделанных операций.

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Ранее сообщалось, что 27 апреля 2024 года в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений. Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве. Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.