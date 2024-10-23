Росіянину, який убив українських військових у Німеччині, висунули обвинувачення

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення росіянину, який цьогоріч у квітні смертельно поранив ножем двох українських військових, що проходили реабілітацію після операцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням AP.

"Росіянина, який підтримував війну своєї країни з Україною, обвинувачують у вбивстві через смертельні ножові поранення, завдані двом українським солдатам, які відновлювалися після операції в Німеччині на початку цього року", - повідомила місцева прокуратура сьогодні.

Зазначається, 57-річний підозрюваний, ім'я якого не розголошують згідно з німецькими правилами конфіденційності, був заарештований невдовзі після того, як завдав ножових поранень українським військовим у невеликому баварському містечку Мурнау. Це сталося 27 квітня.

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Як і чому сталося вбивство українських військових?

Як заявила прокуратура Мюнхена, підозрюваний та дві його жертви були знайомі. У день завдання ножових поранень троє чоловіків випивали разом і в них виникла суперечка щодо ситуації в Україні, унаслідок чого, як зауважили у прокуратурі, "обвинувачений відчув, що зачепили його національну гордість".

Правоохоронці розповіли, що тоді росіянин "вирішив убити двох українців, які перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, несподіваним нападом" і приніс ніж зі своєї квартири, розташованої неподалік місця злочину.

Внаслідок нападу росіянина один з українців загинув одразу, а інший помер пізніше у лікарні від поранень.

Місцева прокуратура заявила, що "як прихильник перебільшеного російського націоналізму, (підозрюваний) беззастережно підтримує російську агресивну війну проти України".

У прокуратурі також розповіли, що двоє українців були доставлені до Німеччини на лікування після поранень, зазнаних на війні. Вони були прооперовані в лікарні Мурнау та відновлювалися в цьому місті, а тому були значно "фізично обмежені" після зроблених операцій.

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Раніше повідомлялося, що 27 квітня 2024 року в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія) було вбито двох чоловіків 36 і 23 років з України. Згодом МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень. Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві. Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.