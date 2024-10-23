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Новини
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Росіянину, який убив українських військових у Німеччині, висунули обвинувачення

Убивство військових у Німеччині

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення росіянину, який цьогоріч у квітні смертельно поранив ножем двох українських військових, що проходили реабілітацію після операцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням AP.

"Росіянина, який підтримував війну своєї країни з Україною, обвинувачують у вбивстві через смертельні ножові поранення, завдані двом українським солдатам, які відновлювалися після операції в Німеччині на початку цього року", - повідомила місцева прокуратура сьогодні.

Зазначається, 57-річний підозрюваний, ім'я якого не розголошують згідно з німецькими правилами конфіденційності, був заарештований невдовзі після того, як завдав ножових поранень українським військовим у невеликому баварському містечку Мурнау. Це сталося 27 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція німецького Ростока відпустила затриманого за підозрою в убивстві українця

Як і чому сталося вбивство українських військових?

Як заявила прокуратура Мюнхена, підозрюваний та дві його жертви були знайомі. У день завдання ножових поранень троє чоловіків випивали разом і в них виникла суперечка щодо ситуації в Україні, унаслідок чого, як зауважили у прокуратурі, "обвинувачений відчув, що зачепили його національну гордість".

Правоохоронці розповіли, що тоді росіянин "вирішив убити двох українців, які перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння, несподіваним нападом" і приніс ніж зі своєї квартири, розташованої неподалік місця злочину.

Внаслідок нападу росіянина один з українців загинув одразу, а інший помер пізніше у лікарні від поранень.

Місцева прокуратура заявила, що "як прихильник перебільшеного російського націоналізму, (підозрюваний) беззастережно підтримує російську агресивну війну проти України".

У прокуратурі також розповіли, що двоє українців були доставлені до Німеччини на лікування після поранень, зазнаних на війні. Вони були прооперовані в лікарні Мурнау та відновлювалися в цьому місті, а тому були значно "фізично обмежені" після зроблених операцій.

Також читайте: Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: У Празі затримали одного з підозрюваних

Раніше повідомлялося, що 27 квітня 2024 року в Німеччині в приміщенні торгового центру в  Мурнау (Верхня Баварія) було вбито двох чоловіків 36 і 23 років з України. Згодом МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень. Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві.  Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.

Автор: 

Німеччина (7484) вбивство (3113) військовослужбовці (4809)


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Топ коментарі
+21
Якась дивна ситуація... На реабілітації спершу бухають з кацапом, а потім з'ясовують стосунки! Ви лікуватися туди поїхали, чи з кацапами бухати?
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23.10.2024 15:57 Відповісти
+17
Бухали разом з кацапом?ну дебіли...
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23.10.2024 15:59 Відповісти
+14
Жаль хлопців. Могли ще багато користі принести Україні. Але треба ж і знати з ким та де можна горілку вживати.
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23.10.2024 15:58 Відповісти
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Якась дивна ситуація... На реабілітації спершу бухають з кацапом, а потім з'ясовують стосунки! Ви лікуватися туди поїхали, чи з кацапами бухати?
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23.10.2024 15:57 Відповісти
До того ж вони були поранені тими, кого убивця "беззастережно підтримував".
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23.10.2024 16:38 Відповісти
Пункти постійної дислокації бригади - Дружківка, Константинівка, Краматорськ і могли бути різні люди мобілізовані звідти. Донбас дєло тонкоє.
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23.10.2024 17:48 Відповісти
Видавайте нам. Нефіг йому у люксовій в'язниці сидіти.
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23.10.2024 15:57 Відповісти
Не треба, бо у нас його найгуманніший Печерський райсуд відпустить.
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23.10.2024 16:39 Відповісти
На Печерський грошей не вистачить..
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23.10.2024 17:03 Відповісти
Запоребрик допоможе, там "своїх не кидають".
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23.10.2024 17:17 Відповісти
Жаль хлопців. Могли ще багато користі принести Україні. Але треба ж і знати з ким та де можна горілку вживати.
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23.10.2024 15:58 Відповісти
Бухали разом з кацапом?ну дебіли...
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23.10.2024 15:59 Відповісти
Через горілку обірвалося жити двох бійців. Були б тверезими задавили б москаля
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23.10.2024 16:01 Відповісти
Після важких операцій сильно не задавиш.
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23.10.2024 16:50 Відповісти
Какая вопиСду нацгордость, преднамеренное двойное убийство с отягчающими.
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23.10.2024 16:06 Відповісти
Ну як, гарно побухали з кацапом?
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23.10.2024 16:07 Відповісти
Так ото ж.Замість придушити ватну мразь,вони з ним обіймались
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23.10.2024 16:12 Відповісти
Це ж віиськові! - шо іх нічому не навчила віина з кацапами?
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23.10.2024 16:13 Відповісти
який зашквар проводити час з русскім. Може вони під час реабілітації забули чому на реабілітацію поїхали
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23.10.2024 16:14 Відповісти
Якось дивно виходить, що два війскових 36 та 23 років бухали з 57 річним кацапом. Скоріше за все вони не знали що він кац, що втерся у довіру під виглядом біженця з України. І якій насправді був завербован фсб щоб вбити наших військових. А потім його легко обміняют на чергового західного заручника. В Німеччині цього лайна навалом, то ж нашим військовим треба бути дуже уважним.
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23.10.2024 16:28 Відповісти
Той що 23 роки зрозуміло, а 36 літній чоловік вже ж повинен був мати уявлення про московитів?
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23.10.2024 16:34 Відповісти
Хлопці які захищають Україну супроти москальскої наволочі, в Німеччині бухають з мокшею...
Мабуть їм в голову не вдобили просту істину:
Хороший москаль - мертвий москаль.
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23.10.2024 16:36 Відповісти
Уже придумали зробили акцент на убивство в стані афекту і під впливом алкоголю. Типу, п'яна сварка, а не продумане холоднокровне вбивство. Дуже я сумніваюсь, що вони приятелювали, хіба може русня вліз до них в довіру, сказавши, що українець або що підтримує Україну. Отож, для всіх - мова = ідентифікація.
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23.10.2024 16:42 Відповісти
Це нормальна робота адвоката - всіляко вигорожувати свого підзахисного.
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23.10.2024 16:52 Відповісти
Все так, і свідків (руснявих) познаходять, що бачили як наші військові бухали і провокували, і все вони скажуть під присягою. Тільки на користь наших немає кому свідчити.
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23.10.2024 16:54 Відповісти
Не квапились. Мабуть хотіли нагородити за те, що "боронив" "національну гідність".
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23.10.2024 17:01 Відповісти
Сінька💩
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02.05.2025 11:16 Відповісти
 
 