Вбив 11 людей: у Києві оголосили вирок громадянину Узбекистану. ФОТОрепортаж

У Києві засудили до довічного позбавлення волі 38-річного громадянина Узбекистану, який протягом 6 років здійснив 11 вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, він позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.

Жертвами чоловіка були переважно люди без постійного місця проживання, з якими він знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав.

"Їх тіла знаходили, але встановити обставити та причини смерті було вкрай важко. Засудженого затримали в Києві у січні 2024. Він зайшов у магазин квітів у Голосіївському районі та завдав продавчині понад 30 ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав у деталях розповідати про аналогічні злочини", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство двох українок у Німеччині та викрадення дитини: Німецьке подружжя засудили до довічного

У 2018 році в Харкові він працював на одному з ринків, де вбив знайомого сокирою, завдавши йому понад 30 ударів по голові та тулубу. Він кинув сокиру, документи та телефон у піч, забравши собі гроші вбитого. Після цього поїхав до Києва.

У серпні 2019 року після спільного вживання алкогольних напоїв він вбив раніше знайомого безхатька неподалік станції метро "Деміївська". Засуджений наніс йому безліч ударів ногами та руками, після чого схопив камінь та наніс ще 8 ударів по голові.

На початку вересня 2019 року іноземець побачив сплячого на землі свого давнього знайомого, який не мав постійного місця проживання. Напередодні у них був словесний конфлікт, тож засуджений, знайшовши шмат бетону неподалік, вдарив ним по голові знайомого. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер.

У січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками – батьком та його синами, в підвалі будинку в Оболонському району, засуджений задушив усіх по черзі ременем для штанів, поки вони спали.

Наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі засуджений підійшов до двірника і вдарив по голові. Коли той упав та втратив свідомість, він планував його добити, але побачив поруч людей, тому вкрав гроші та поїхав з міста. Про напад на себе постраждалий до поліції не повідомляв.

У червні 2023 року після знайомства та спільного розпиття алкогольних напоїв на території урочища "Бабин Яр", засуджений задушив жінку руками.

На початку липня 2023 року, неподалік станції метро "Почайна", чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати знайомство, а потім засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб вбивство виглядало як самогубство.

Також читайте: Сварка через російську музику завершилась вбивством: у Києві двом братам оголосили підозру, - прокуратура. ФОТО

Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього про допомогу з метою з’ясування необхідного для неї подальшого маршруту.

В середині липня 2023 року на Петропавлівській Борщагівці засуджений познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до покинутої будівлі і задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям.

"Кожну жертву злочинець добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд, враховуючи доводи прокурорів, оцінив надані докази і визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

Читайте: Троє неповнолітніх вбили 19-річного хлопця в Івано-Франківську, - Нацполіція









