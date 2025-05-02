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Новини Фото Вбивство у Києві
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Вбив 11 людей: у Києві оголосили вирок громадянину Узбекистану. ФОТОрепортаж

У Києві засудили до довічного позбавлення волі 38-річного громадянина Узбекистану, який протягом 6 років здійснив 11 вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, він позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.

Жертвами чоловіка були переважно люди без постійного місця проживання, з якими він знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав.

"Їх тіла знаходили, але встановити обставити та причини смерті було вкрай важко. Засудженого затримали в Києві у січні 2024. Він зайшов у магазин квітів у Голосіївському районі та завдав продавчині понад 30 ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав у деталях розповідати про аналогічні злочини", - йдеться в повідомленні.

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У 2018 році в Харкові він працював на одному з ринків, де вбив знайомого сокирою, завдавши йому понад 30 ударів по голові та тулубу. Він кинув сокиру, документи та телефон у піч, забравши собі гроші вбитого. Після цього поїхав до Києва.

У серпні 2019 року після спільного вживання алкогольних напоїв він вбив раніше знайомого безхатька неподалік станції метро "Деміївська". Засуджений наніс йому безліч ударів ногами та руками, після чого схопив камінь та наніс ще 8 ударів по голові.

На початку вересня 2019 року іноземець побачив сплячого на землі свого давнього знайомого, який не мав постійного місця проживання. Напередодні у них був словесний конфлікт, тож засуджений, знайшовши шмат бетону неподалік, вдарив ним по голові знайомого. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер.

У січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками – батьком та його синами, в підвалі будинку в Оболонському району, засуджений задушив усіх по черзі ременем для штанів, поки вони спали.

Наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі засуджений підійшов до двірника і вдарив по голові. Коли той упав та втратив свідомість, він планував його добити, але побачив поруч людей, тому вкрав гроші та поїхав з міста. Про напад на себе постраждалий до поліції не повідомляв.

У червні 2023 року після знайомства та спільного розпиття алкогольних напоїв на території урочища "Бабин Яр", засуджений задушив жінку руками.

На початку липня 2023 року, неподалік станції метро "Почайна", чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати знайомство, а потім засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб вбивство виглядало як самогубство.

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Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього про допомогу з метою з’ясування необхідного для неї подальшого маршруту.

В середині липня 2023 року на Петропавлівській Борщагівці засуджений познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до покинутої будівлі і задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям.

"Кожну жертву злочинець добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд, враховуючи доводи прокурорів, оцінив надані докази і визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

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Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві
Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві
Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві
Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві
Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві

Автор: 

Київ (19520) вирок (1077) вбивство (3092) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+19
що робив громадянин узбекистану в Україні, перебуваючи НЕЛЕГАЛЬНО і де наші славні правоохоронці?
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02.05.2025 09:48
+14
я вважав що демократія , це не тоді коли закривають пику серійному вбивці !
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02.05.2025 09:46
+12
його на маленькі шматочки треба розрізати, на 11 тисяч шматочків, і не доводити такі випадки до суду, ми ж просто не виживемо як народ, якщо кожного маніяка, що вбив десяток наших людей, будемо за це пожиттєво годувати
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02.05.2025 09:44
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його на маленькі шматочки треба розрізати, на 11 тисяч шматочків, і не доводити такі випадки до суду, ми ж просто не виживемо як народ, якщо кожного маніяка, що вбив десяток наших людей, будемо за це пожиттєво годувати
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02.05.2025 09:44 Відповісти
Його потрібно наглядачем до табору кацапських полонених.
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02.05.2025 09:48 Відповісти
я вважав що демократія , це не тоді коли закривають пику серійному вбивці !
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02.05.2025 09:46 Відповісти
Тим більше, він ж не громадянин України...
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02.05.2025 09:50 Відповісти
Це робиться лише після того, як вирок вступить у законну силу. На даний момент існує вирок 1 інстанції. На ньогог може буть подана апеляційна скарга. А потім - ще й касаційна. Якщо ці скарги не будуть подані у встановлений законом, строк - вирок вступить у законну силу... От тоді й можуть "морду показать"...
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02.05.2025 10:15 Відповісти
вбивця моєї матери подав на апеляцію , а поки розглядали він втік на окуповану територію .
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02.05.2025 10:42 Відповісти
Від мене що ти хочеш? Я тобі пояснив, чому заблюрене лице підсудного - і не більше... Решта - не за адресою... Я не писав та не затверджував Кримінально-процесуальний кодекс, а лише ним користувався...
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02.05.2025 10:46 Відповісти
я тобі пояснив на власному прикладі як це відбувається в житті . блюрять пики полонених кацапів , пики хабарників і вбивць , щоб тим було легше тікати від покарання .
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02.05.2025 11:00 Відповісти
Дай мені відповідь на запитання: А якби пику вбивці не заблюрили - він-би не втік? Ти "підмінюєш предмет спору", говорячи "юридичною" мовою...
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02.05.2025 11:05 Відповісти
я ж написав, було б важче переховуватись . тим більше що вже є вирок суду . якщо вирок суду нічого не вартий то в чому демократія ? я не юрист тому тлумачити юридично не можу , міркую як може бути справедливо ,а як ні .
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02.05.2025 11:11 Відповісти
Романе! Я вже ВИМАТЮКАВСЯ... Якщо ти не юрист - чого ти сперечаєшся по юридичних питаннях? Для того, щоб оголосить людину "винною", потрібно, щоб вирок вступив у законну силу... Саме в цьому і полягає демократія...
Пояснюю додатково: З моменту прийняття справи до провадження в суді, підсудний перебуває у розпорядженні суду. Суд контролює його життя, увесь період розгляду справи та приймає рішення про обмеження його свободи... У випадку втечі суддя приймає рішення про його розшук, і направляє відповідну постанову, до органу внутрішніх справ. Вони, на підставі цієї постанови, оголошують розшук та розсилають орієнтування, разом з фотографіями...
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02.05.2025 11:23 Відповісти
що робив громадянин узбекистану в Україні, перебуваючи НЕЛЕГАЛЬНО і де наші славні правоохоронці?
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02.05.2025 09:48 Відповісти
У нього зараз прав більше, чим у нас з вами
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02.05.2025 09:55 Відповісти
В статті вказано, що він вчиняв всі дії стосовно людей, соціальний статус яких не дуже високий. Відповідно слідчі, як говорить практика, не дуже в таких випадках напрягаються. Хоча коло його "діяльності" було в основному у Києві. Тому, якби ну дуууже захотіли, то багатьох жертв цього гостя можна б було і уникнути. Але ж, ніхто з родичів загиблих не заніс "податок на дєятєльность". Відповідно справи підпирали комусь столи в кабінетах. Напевно, що цей махмєд в останній раз сильно від безкарності "про...бался", залишивши багато чого, що вказувало саме на нього. От тут і спрацювали наші "блюстітєлі парядка". Тепер відповідно зірочки, премії, почесні подяки...
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02.05.2025 10:00 Відповісти
Міністерство соціальної політики оприлюднило https://www.msp.gov.ua/projects/870/ проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Приріст населення внаслідок міграції, в тому числі активне залучення іноземців в Україну, - одна з цілей документа.
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02.05.2025 09:49 Відповісти
Всіх цих чиновників депортувать разом з иіграційною
В чуркостан
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02.05.2025 09:52 Відповісти
до чого тут "перемога, зрадники, ухилянти"? ти десь зранку своєю макітрою об щось сильно вдарився чи все життя такий?
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02.05.2025 09:53 Відповісти
Вони тільки "чорноробів" кошмарять. З такими тіпочками зв'язуватися у них бажання немає мабуть
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02.05.2025 09:53 Відповісти
Ну він взагалі нерезидент України, тобто не підлягає мобілізації, я так розумію..
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02.05.2025 10:15 Відповісти
В Одесі вже зараз на будівництві, охоронцями працюють або сирійці або приднєстрофіки із купою паспортів((
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02.05.2025 11:01 Відповісти
Ого, нічого собі, не знав...
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02.05.2025 11:02 Відповісти
І його так довго шукали ???
ну знаєте... він навіть не ховався
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02.05.2025 09:55 Відповісти
Пику навіщо закрили?
щоб ніхто не впізнав?
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02.05.2025 10:21 Відповісти
Пускають сюди всяку гидоту
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02.05.2025 10:48 Відповісти
Він ще на Теремках вбив жінку вранці, що вигулювала собачку!
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02.05.2025 11:02 Відповісти
серед усіх націй та країн трапляються злочинці
але що в нас, що в світі, що в лаптєстані ці робята з середньої азії в своїй кількості злочинів та сутністі просто за межами розуміння
боюсь уявити, що у них там вдома...
огородити і не випускати, доки не повернуться до цивілізації
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02.05.2025 11:05 Відповісти
 
 