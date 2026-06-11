Розстріляв двох знайомих на тлі конфлікту та втік: іноземця затримали у Києві, - поліція. ФОТО
У Києві громадянина Грузії затримали за підозрою у вбивстві двох людей через конфлікт на СТО.
Про це повідомили у столичній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про справу?
Затриманим підозрюваним виявився 34-річний чоловік. Саме вбивство, як зазначається, сталося в Деснянському районі Києва. За версією слідства, між підозрюваним, який працював на СТО, та двома його знайомими виник конфлікт. Встановлено, що автомобіль дружини одного з вбитих ремонтували на СТО, де працює підозрюваний.
Поліцейські встановили, що місцем скоєння злочину став гаражний бокс, який використовувався СТО. Там, поліцейські виявили тіло ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями в груди. Обидва загиблих виявились громадянами іншої країни, 51 та 36 років.
"Як наслідок — майстер СТО одного з чоловіків застрелив, іншого смертельно поранив. Поранений помер наступного дня в лікарні. Сам підозрюваний викинув зброю та одяг та втік з місця злочину. Незабаром його затримали", - зазначають правоохоронці.
Підозра зловмиснику
Прокуратура зазначила, що убиті були як і затриманий громадянами Грузії. Одного з них звинувачували у квартирних крадіжках. Причини конфлікту, а також інші обставини злочину встановлюють правоохоронці. Зброю, яку виявили на місці інциденту, направили на експертизу.
- Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Око за око! Смерть за смерть!!! Родичі убитих, самі вирішать це, без отих, з довідкою про «доброчесність» та суддівським від портнова у Вищому суді …