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Новини Фото Вбивство у Києві
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Розстріляв двох знайомих на тлі конфлікту та втік: іноземця затримали у Києві, - поліція. ФОТО

У Києві громадянина Грузії затримали за підозрою у вбивстві двох людей через конфлікт на СТО. 

Про це повідомили у столичній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про справу?

Затриманим підозрюваним виявився 34-річний чоловік. Саме вбивство, як зазначається, сталося в Деснянському районі Києва. За версією слідства, між підозрюваним, який працював на СТО, та двома його знайомими виник конфлікт. Встановлено, що автомобіль дружини одного з вбитих ремонтували на СТО, де працює підозрюваний.

Поліцейські встановили, що місцем скоєння злочину став гаражний бокс, який використовувався СТО. Там, поліцейські виявили тіло ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями в груди. Обидва загиблих виявились громадянами іншої країни, 51 та 36 років.

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"Як наслідок — майстер СТО одного з чоловіків застрелив, іншого смертельно поранив. Поранений помер наступного дня в лікарні. Сам підозрюваний викинув зброю та одяг та втік з місця злочину. Незабаром його затримали", - зазначають правоохоронці.

Підозра зловмиснику

Прокуратура зазначила, що убиті були як і затриманий громадянами Грузії. Одного з них звинувачували у квартирних крадіжках. Причини конфлікту, а також інші обставини злочину встановлюють правоохоронці. Зброю, яку виявили на місці інциденту, направили на експертизу.

  • Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

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У Києві затримали іноземця за подвійне вбивство на СТО
У Києві затримали іноземця за подвійне вбивство на СТО
У Києві затримали іноземця за подвійне вбивство на СТО

Автор: 

іноземець (436) Київ (20865) Нацполіція (15755) вбивство (3274)
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А чому у грузина в Україні є зброя....... Слава Богу своїх постріляв
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11.06.2026 16:42 Відповісти
Гогішвіллі дарственну мабуть, йому оформив!?!?
Око за око! Смерть за смерть!!! Родичі убитих, самі вирішать це, без отих, з довідкою про «доброчесність» та суддівським від портнова у Вищому суді …
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11.06.2026 17:04 Відповісти
Бандити постріляли ...Ще раз підтверджує те,що згубили на кореню карний розшук...Грузини, зброя, ліві СТО (сто пудра угони - розбірка та квартирні - специфіка грузин...)...Зато з "маячками" настають по Києву хлопчики з дівчатками, які побачивши ствол - тікають ховатися....Про дільничих...- вони щезли, як вид...Слідчі - реєстратори і більш нічого. РеХворма! Гарно,що хош ЗСУ стоїть насмерть!!
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11.06.2026 16:53 Відповісти
Підтримую. Портновських КПК, який знищив напрацьовані століттям методи роботи працівників карного розшуку ще не раз аукниться українцям. Бандити, знищуючи оперську роботу забезпечували безпеку бандитським кланам.
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11.06.2026 17:11 Відповісти
Настільки засраний Форт-12. Він його хоч раз чистив?
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11.06.2026 16:58 Відповісти
Видимо очень надежный, хотя и засраный(двоих людей то убил). Можно считать за рекламу.
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11.06.2026 17:23 Відповісти
Прикладом добивав
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11.06.2026 17:30 Відповісти
 
 