Розстріляв двох знайомих на тлі конфлікту та втік: іноземця затримали у Києві, - поліція. ФОТО

У Києві громадянина Грузії затримали за підозрою у вбивстві двох людей через конфлікт на СТО.

Про це повідомили у столичній прокуратурі та поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про справу?

Затриманим підозрюваним виявився 34-річний чоловік. Саме вбивство, як зазначається, сталося в Деснянському районі Києва. За версією слідства, між підозрюваним, який працював на СТО, та двома його знайомими виник конфлікт. Встановлено, що автомобіль дружини одного з вбитих ремонтували на СТО, де працює підозрюваний.

Поліцейські встановили, що місцем скоєння злочину став гаражний бокс, який використовувався СТО. Там, поліцейські виявили тіло ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями в груди. Обидва загиблих виявились громадянами іншої країни, 51 та 36 років.

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"Як наслідок — майстер СТО одного з чоловіків застрелив, іншого смертельно поранив. Поранений помер наступного дня в лікарні. Сам підозрюваний викинув зброю та одяг та втік з місця злочину. Незабаром його затримали", - зазначають правоохоронці.

Підозра зловмиснику

Прокуратура зазначила, що убиті були як і затриманий громадянами Грузії. Одного з них звинувачували у квартирних крадіжках. Причини конфлікту, а також інші обставини злочину встановлюють правоохоронці. Зброю, яку виявили на місці інциденту, направили на експертизу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

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