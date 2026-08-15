У Києві затримали військовослужбовця у СЗЧ, якого підозрюють у вбивстві 61-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 61-річного товариша. Чоловікові вже повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та столичного главку, кінологи та судово-медичний експерт.

Конфлікт переріс у бійку

Правоохоронці з’ясували, що загиблий – 61-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що у приміщенні закинутої будівлі потерпілий разом зі своїм товаришем виконували ремонтні роботи, після яких почали розпивати спиртні напої.

Згодом між знайомими виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник накинувся на пенсіонера з кулаками, а потім завдав йому численних ударів палицею та молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Підозрюваного затримали

Поліцейські вилучили з місця події знаряддя вчинення злочину та затримали підозрюваного – 34-річного військовослужбовця, який перебував у СЗЧ.

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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