У Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль

У Києві з початком холодного сезону відновить роботу соціальний патруль. Мобільна бригада допомагатиме людям без постійного місця проживання та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови.

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Коли працюватиме соціальний патруль

Соціальне патрулювання діє у столиці з 2006 року. Взимку 2026–2027 років мобільна бригада працюватиме з 1 грудня до 1 квітня.

До складу патруля входитимуть соціальний працівник, водій і кухар. Бригада виїжджатиме щодня, зокрема у вихідні та святкові дні.

Патруль безкоштовно роздаватиме 200 порцій гарячих обідів на день. Також працівники розповідатимуть людям про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у спеціалізованих закладах.

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Кому доступна допомога

Звернутися по допомогу до соціального патруля зможуть люди без постійного місця проживання, ті, хто тимчасово залишився без житла, а також люди, які опинилися у кризових життєвих обставинах.

Соціальний патруль є одним із напрямів допомоги людям без житла у столиці. У Києві також працює мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку.

Зокрема, там можна отримати тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ.

Фахівці структурних підрозділів Будинку соціального піклування також допомагають із працевлаштуванням, відновленням документів та реєстрацією місця проживання або перебування.