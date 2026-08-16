Украина присоединилась к санкциям ЕС против Ирана

Украина присоединилась к решению Европейского Союза о введении санкций против Ирана в связи с военной поддержкой этим государством агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, опубликованном на официальном портале Европейской службы внешних действий.

В документе отмечается, что к решению Совета ЕС присоединился ряд стран-партнеров, в частности Украина.

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Украина поддержала санкционное решение Евросоюза

К решению также присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония и Норвегия.

Страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики этому решению.

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В Евросоюзе отметили, что принимают к сведению это обязательство и приветствуют присоединение стран.

Решение касается ограничительных мер в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины, а также вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

29 июля Кая Каллас призвала Иран прекратить военную поддержку России во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Она подчеркнула, что поставки в Россию помогают Москве продолжать атаки и наносить ущерб гражданскому населению Украины.