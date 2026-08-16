Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану
Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу щодо санкцій проти Ірану через військову підтримку цією державою агресії Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, опублікованій на офіційному порталі Європейської служби зовнішніх дій.
У документі зазначається, що до рішення Ради ЄС приєдналися низка партнерських країн, зокрема Україна.
Україна підтримала санкційне рішення Євросоюзу
До рішення також приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія.
Країни зобов'язалися забезпечити відповідність своєї національної політики цьому рішенню.
У Євросоюзі зазначили, що беруть до відома це зобов'язання та вітають приєднання країн.
Рішення стосується обмежувальних заходів через військову підтримку Іраном агресивної війни Росії проти України, а також збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
29 липня Кая Каллас закликала Іран припинити військову підтримку Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.
Вона наголосила, що постачання для Росії допомагають Москві продовжувати атаки та завдавати втрат цивільному населенню України.
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