Россия повторно атаковала Одесщину: реактивный БпЛА разрушил два жилых дома, известно о пяти пострадавших (обновлено)

16 августа Россия вновь нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области с помощью реактивного БПЛА.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

"Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области", — сообщил он.

Вследствие удара реактивного БПЛА разрушены два жилых дома.

По предварительным данным, к сожалению, трое человек пострадали.

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Как добавил Кипер, на месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обновленная информация

Позже Кипер сообщил, что, к сожалению, известно уже о пяти пострадавших. Четыре человека госпитализированы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.