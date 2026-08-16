Россия повторно атаковала Одесщину: реактивный БпЛА разрушил два жилых дома, известно о пяти пострадавших (обновлено)
16 августа Россия вновь нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области с помощью реактивного БПЛА.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненые
"Враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области", — сообщил он.
- Вследствие удара реактивного БПЛА разрушены два жилых дома.
- По предварительным данным, к сожалению, трое человек пострадали.
Как добавил Кипер, на месте работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Обновленная информация
Позже Кипер сообщил, что, к сожалению, известно уже о пяти пострадавших. Четыре человека госпитализированы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
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