Россия атаковала реактивным дроном почтовое отделение в ТЦ под Одессой: есть раненые (обновлено)
Враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одесса.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Есть раненые
К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
ОБНОВЛЕНИЕ
"В результате удара пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал позже Кипер.
Новость будет обновляться
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