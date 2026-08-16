Россия атаковала реактивным дроном почтовое отделение в ТЦ под Одессой: есть раненые (обновлено)

Враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одесса.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

ОБНОВЛЕНИЕ

"В результате удара пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал позже Кипер.

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