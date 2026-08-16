РФ атакувала реактивним дроном поштове відділення у ТЦ біля Одеси: є поранені (оновлено)

Ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є поранені

На жаль, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Одну людину госпіталізовано.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадри перехоплення українською авіацією російських "Гераней" над Одещиною. ВIДЕО

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

ОНОВЛЕННЯ

"Внаслідок удару постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав пізніше Кіпер.

Новина буде оновлюватися