РФ атакувала реактивним дроном поштове відділення у ТЦ біля Одеси: є поранені (оновлено)
Ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
На жаль, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Одну людину госпіталізовано.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
ОНОВЛЕННЯ
"Внаслідок удару постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав пізніше Кіпер.
Новина буде оновлюватися
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