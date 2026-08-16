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Новини Обстріли Одещини
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Росія повторно атакувала Одещину: реактивний БпЛА зруйнував два житлові будинки, відомо про п’ятьох постраждалих (оновлено)

Росіяни вдарили по об’єкту логістики на Одещині

Росія 16 серпня повторно атакувала цивільну інфраструктуру на Одещині реактивним БпЛА. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

"Ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині", - повідомив він.

  • Ударом реактивного БпЛА зруйновано два житлових будинки.
  • За попередніми даними, на жаль, троє людей постраждало.

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Як додав Кіпер, на місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Оновлена інформація

Пізніше Кіпер повідомив, що, на жаль, відомо вже про пʼятьох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

Автор: 

Одеська область (4132) Кіпер Олег (56)
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