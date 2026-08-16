Грузовикам снова разрешили двигаться по Киеву после ослабления жары

В Киеве вечером 16 августа отменили ограничения на движение грузового транспорта, введенные днем из-за жары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции.

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В настоящее время температурный режим стабилизировался, поэтому временные запреты полностью отменены.

Движение грузового транспорта по улицам Киева осуществляется без дополнительных ограничений.

"Ограничения относительно теплового режима в Киеве сняты", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Ранее в течение дня в столице действовали временные запреты на проезд грузового транспорта при температуре воздуха свыше +28 °C. Меры принимались для защиты дорожного покрытия от деформации.

В частности, ограничения касались грузовиков и фур с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Водителям рекомендовали переждать жару на площадках для временной стоянки возле объектов дорожного сервиса и в полосах отвода дорог.

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