Грузовикам снова разрешили двигаться по Киеву после ослабления жары
В Киеве вечером 16 августа отменили ограничения на движение грузового транспорта, введенные днем из-за жары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в патрульной полиции.
В настоящее время температурный режим стабилизировался, поэтому временные запреты полностью отменены.
Движение грузового транспорта по улицам Киева осуществляется без дополнительных ограничений.
"Ограничения относительно теплового режима в Киеве сняты", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее в течение дня в столице действовали временные запреты на проезд грузового транспорта при температуре воздуха свыше +28 °C. Меры принимались для защиты дорожного покрытия от деформации.
В частности, ограничения касались грузовиков и фур с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн. Водителям рекомендовали переждать жару на площадках для временной стоянки возле объектов дорожного сервиса и в полосах отвода дорог.
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