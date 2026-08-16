Вантажівкам знову дозволили рухатися Києвом після послаблення спеки

У Києві ввечері 16 серпня скасували обмеження руху вантажного транспорту, які вдень запровадили через спеку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в патрульній поліції.

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Наразі температурний режим стабілізувався, тому тимчасові заборони повністю скасовано.

Рух вантажного транспорту вулицями Києва здійснюється без додаткових обмежень.

"Обмеження по тепловому режиму у місті Києві зняті", — йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Раніше протягом дня у столиці діяли тимчасові заборони для проїзду вантажного транспорту за температури повітря понад +28 °C. Заходи вживалися задля збереження дорожнього покриття від деформації.

Зокрема, обмеження стосувалися фур та вантажівок фактичною масою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям рекомендували перечікувати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки біля об'єктів дорожнього сервісу та в смугах відведення доріг.

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