Вантажівкам знову дозволили рухатися Києвом після послаблення спеки
У Києві ввечері 16 серпня скасували обмеження руху вантажного транспорту, які вдень запровадили через спеку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в патрульній поліції.
Наразі температурний режим стабілізувався, тому тимчасові заборони повністю скасовано.
Рух вантажного транспорту вулицями Києва здійснюється без додаткових обмежень.
"Обмеження по тепловому режиму у місті Києві зняті", — йдеться в повідомленні.
Що передувало
Раніше протягом дня у столиці діяли тимчасові заборони для проїзду вантажного транспорту за температури повітря понад +28 °C. Заходи вживалися задля збереження дорожнього покриття від деформації.
Зокрема, обмеження стосувалися фур та вантажівок фактичною масою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіям рекомендували перечікувати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки біля об'єктів дорожнього сервісу та в смугах відведення доріг.
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