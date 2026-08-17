Несмотря на атаки Ирана, страны Персидского залива нашли способ тайно транспортировать нефть через Ормузский пролив, - Bloomberg
Странам Персидского залива удалось запустить секретную систему транспортировки нефти. Даже под угрозой постоянных нападений со стороны Ирана сырье безопасно доставляют через Ормузский пролив, после чего перегружают на танкеры в Оманском заливе.
Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Ситуация по-прежнему напряженная
По информации собеседников агентства, скрытый проход танкеров через критически важный пролив стал жизненно необходимым каналом поставок для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному дефициту предложения после начала войны на Ближнем Востоке.
В то же время ситуация для региональных производителей остается напряженной, поскольку суда продолжают подвергаться атакам даже под защитой военных кораблей.
"Перевозки на небольших судах продолжаются уже несколько месяцев, однако отследить, сколько именно нефти транспортируют эти "теневые" суда, непросто как трейдерам, так и аналитикам, поскольку экипажи, заботясь о безопасности, почти не раскрывают информацию о местонахождении судов. По словам источников, объемы таких перевозок превышают 4 миллиона баррелей в сутки, но собеседники не уточнили, насколько именно", - говорится в публикации.
Согласно данным мониторинга судов, собранным Bloomberg, а также информации Kpler и Vortexa, по этой схеме нефть транспортируют Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Катар и Кувейт.
Масштаб операции подтверждают спутники Европейского Союза Sentinel-1. В настоящее время на рейде у побережья Омана находятся около 150 судов - от крупных нефтяных танкеров до балкеров, тогда как в январе их было около 40. Большинство из них ожидают перегрузки нефти с танкеров, которые проходят через пролив с выключенными транспондерами.
В частности, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc уже продала покупателям по всему миру около 135 миллионов баррелей нефти и объявила о новом раунде продаж.
Нападения на танкеры
Несмотря на это, транспортировка сопряжена со значительными рисками. С начала конфликта нападениям подверглись 23 судна Adnoc, в результате чего один член экипажа погиб, а 20 получили ранения. Источники утверждают, что реальное количество инцидентов в проливе превышает официально признанное.
Саудовская Аравия, которая ранее практически не использовала челночные перевозки, также демонстрирует признаки активизации таких операций в Персидском заливе из-за роста угрозы для судоходства в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
На прошлой неделе два судна загружали нефть в гигантском саудовском экспортном хабе Рас-Таннура, а национальная танкерная компания Bahri сосредоточила у побережья Омана 16 супертанкеров общей вместимостью 38 миллионов баррелей и ожидает прибытия ещё трёх.
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