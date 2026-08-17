Несмотря на атаки Ирана, страны Персидского залива нашли способ тайно транспортировать нефть через Ормузский пролив, - Bloomberg

Странам Персидского залива удалось запустить секретную систему транспортировки нефти. Даже под угрозой постоянных нападений со стороны Ирана сырье безопасно доставляют через Ормузский пролив, после чего перегружают на танкеры в Оманском заливе.

Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Ситуация по-прежнему напряженная

По информации собеседников агентства, скрытый проход танкеров через критически важный пролив стал жизненно необходимым каналом поставок для мировых рынков, которые готовились к гораздо более серьезному дефициту предложения после начала войны на Ближнем Востоке.

В то же время ситуация для региональных производителей остается напряженной, поскольку суда продолжают подвергаться атакам даже под защитой военных кораблей.

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"Перевозки на небольших судах продолжаются уже несколько месяцев, однако отследить, сколько именно нефти транспортируют эти "теневые" суда, непросто как трейдерам, так и аналитикам, поскольку экипажи, заботясь о безопасности, почти не раскрывают информацию о местонахождении судов. По словам источников, объемы таких перевозок превышают 4 миллиона баррелей в сутки, но собеседники не уточнили, насколько именно", - говорится в публикации.

Согласно данным мониторинга судов, собранным Bloomberg, а также информации Kpler и Vortexa, по этой схеме нефть транспортируют Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Катар и Кувейт.

Масштаб операции подтверждают спутники Европейского Союза Sentinel-1. В настоящее время на рейде у побережья Омана находятся около 150 судов - от крупных нефтяных танкеров до балкеров, тогда как в январе их было около 40. Большинство из них ожидают перегрузки нефти с танкеров, которые проходят через пролив с выключенными транспондерами.

В частности, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc уже продала покупателям по всему миру около 135 миллионов баррелей нефти и объявила о новом раунде продаж.

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Нападения на танкеры

Несмотря на это, транспортировка сопряжена со значительными рисками. С начала конфликта нападениям подверглись 23 судна Adnoc, в результате чего один член экипажа погиб, а 20 получили ранения. Источники утверждают, что реальное количество инцидентов в проливе превышает официально признанное.

Саудовская Аравия, которая ранее практически не использовала челночные перевозки, также демонстрирует признаки активизации таких операций в Персидском заливе из-за роста угрозы для судоходства в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

На прошлой неделе два судна загружали нефть в гигантском саудовском экспортном хабе Рас-Таннура, а национальная танкерная компания Bahri сосредоточила у побережья Омана 16 супертанкеров общей вместимостью 38 миллионов баррелей и ожидает прибытия ещё трёх.

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