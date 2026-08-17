Ночная атака РФ на порт на Одесщине: повреждено гражданское судно, четверо человек ранены
В ночь на понедельник, 17 августа, враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Повреждено судно
Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. К сожалению, пострадали 4 человека, трое из которых госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки возникли пожары, которые на данный момент полностью ликвидированы.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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