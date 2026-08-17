Атака на торговый центр под Одессой: количество пострадавших возросло до семи

Число пострадавших в результате нападения на торговый центр в пригороде Одессы возросло до семи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Telegram-канале.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

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Среди пострадавших - ребенок

По словам Кипера, после нападения к медикам обратилась семья, которая находилась на территории ТРЦ. Пострадали мужчина, его жена и их 8-летний сын.

"К сожалению, число пострадавших в результате атаки на торговый центр увеличилось до 7 человек", - сообщил Кипер.

Ранее было известно о четырех пострадавших.

Пятеро людей были доставлены в больницу

Пятеро пострадавших находятся в больницах. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате ночного нападения российских беспилотников в Одесской области также была повреждена обувная фабрика.

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