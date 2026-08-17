Атака на торговый центр под Одессой: количество пострадавших возросло до семи
Число пострадавших в результате нападения на торговый центр в пригороде Одессы возросло до семи человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Telegram-канале.
Пятеро пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Среди пострадавших - ребенок
По словам Кипера, после нападения к медикам обратилась семья, которая находилась на территории ТРЦ. Пострадали мужчина, его жена и их 8-летний сын.
"К сожалению, число пострадавших в результате атаки на торговый центр увеличилось до 7 человек", - сообщил Кипер.
Ранее было известно о четырех пострадавших.
Пятеро людей были доставлены в больницу
Пятеро пострадавших находятся в больницах. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в результате ночного нападения российских беспилотников в Одесской области также была повреждена обувная фабрика.
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