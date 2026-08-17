Атака на торговельний центр під Одесою: кількість постраждалих зросла до семи

Кількість постраждалих унаслідок атаки на торговельний центр у передмісті Одеси зросла до семи людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у телеграм-каналі.

П’ятеро постраждалих госпіталізували. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

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Серед постраждалих — дитина

За словами Кіпера, після атаки до медиків звернулася сім’я, яка перебувала на території ТРЦ. Постраждали чоловік, його дружина та їхній 8-річний син.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок атаки на торговельний центр збільшилася до 7 людей", — повідомив Кіпер.

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.

П’ятьох людей доправили до лікарні

П’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що через нічну атаку російських безпілотників в Одеській області також було пошкоджено взуттєву фабрику.

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