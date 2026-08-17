Нічна атака РФ на порт на Одещині: пошкоджено цивільне судно, чотири людини поранені

У ніч проти понеділка, 17 серпня, ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено судно

Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. На жаль, постраждало 4 людини, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Всім надається необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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