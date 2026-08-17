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Новости СОЧ в ВСУ Мобилизация в Украине Бронирование работников
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С начала года в полицию поступило более 1,5 млн обращений о розыске граждан, уклоняющихся от мобилизации, - Цуцкиридзе

Совещание с Драпатым: Цуцкиридзе рассказал подробности

Полиция и ВСУ обсуждали вопросы взаимодействия в сфере мобилизации, розыска уклонистов, выявления злоупотреблений при бронировании и работе ВЛК, а также реагирования на случаи СОЧ.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Подробности

"Мобилизацию, фиктивное бронирование, самовольное отсутствие и взаимодействие между военными и полицией мы недавно обсуждали на встрече с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым", — отметил он.

По словам Цуцкиридзе, только в течение текущего года от ТЦК и СП в полицию поступило более полутора миллионов обращений о розыске граждан, уклоняющихся от призыва по мобилизации.

"Это большая совместная работа, в которой важны постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми, кто за это отвечает. Точно так же мы работаем вместе, когда выявляем возможные злоупотребления со стороны должностных лиц ТЦК, ВВК или других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы", — пояснил и.о. главы Нацполиции.

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Что еще обсуждали на совещании?

Цуцкиридзе отметил, что на совещании с Драпатым обсуждались прежде всего те вопросы, в которых непосредственно пересекается работа Вооруженных сил и Национальной полиции.

"Это розыск военнообязанных, обмен информацией, реагирование на возможные злоупотребления во время мобилизационных мероприятий, вопросы СОЧ", — добавил он.

Полный текст интервью с и.о. главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Фиктивные бронирования чаще всего фиксируются в коммунальных предприятиях, - Цуцкиридзе

Автор: 

бронирование (232) мобилизация (3244) Цуцкиридзе Максим (45) СОЧ (201) Драпатый Михаил (86)
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Топ комментарии
+4
все зрозуміло...війна, мобілізація, ухилянти, жорсткі дії.. Одне не розумію навіщо вбивають?! Безкарно вбивають мобілізованих... і Держава ніяк не протидіє цим вбивствам і безкарності...
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17.08.2026 12:38 Ответить
+2
От гади, ти іх на "ноль", а вони ухиляються. Вбив би.
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17.08.2026 12:53 Ответить
+2
А скільки синочків чиновників всіх рівнів відправили на фронт?
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17.08.2026 13:03 Ответить

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