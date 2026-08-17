РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18791 посетитель онлайн
Новости Гибридная война россии
630 3

Спецслужбы Швеции раскрыли операцию разведки РФ, направленную на подрыв поддержки Украины, - ЦПД

Россия активизировала гибридную агрессию перед выборами в Швеции

Служба безопасности Швеции недавно сорвала операцию российской разведки. Ее целью было повлиять на процесс принятия решений в стране, в частности в отношении поддержки Украины, а также дискредитировать Швецию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

В шведских спецслужбах связывают активизацию российской разведывательной деятельности с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся в стране 13 сентября.

Швеция - далеко не единственная страна, подвергающаяся усиленным гибридным атакам со стороны Кремля. Недавно Центр рассказывал о распространении фейков во французском информационном пространстве в отношении кандидатов на президентских выборах 2027 года, поддерживающих Украину. Фейки такого же типа распространялись и в Германии в отношении кандидатов на местных выборах.

"В последнее время Россия систематически усиливает гибридную агрессию против европейских стран, пытаясь расшатать общество, посеять недоверие и повлиять на общественное мнение. Для противодействия этим атакам необходима скоординированная работа государственных институтов, СМИ и гражданского общества", - пишут в ЦПД.

Читайте также: В России хотят ослабить требования к авиатопливу, что может привести к отказу двигателей в полете, - СЗРУ

Автор: 

россия (89224) Украина (41872) Швеция (1182) Центр противодействия дезинформации (254)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 