Спецслужби Швеції викрили операцію розвідки РФ, спрямовану на підрив підтримки України, - ЦПД

Служба безпеки Швеції нещодавно зірвала операцію російської розвідки. Її метою було вплинути на процес ухвалення рішень у країні, зокрема щодо підтримки України, а також дискредитувати Швецію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У шведських спецслужбах пов’язують активізацію російської розвідувальної діяльності з майбутніми парламентськими виборами, які відбудуться в країні 13 вересня.

Швеція - далеко не єдина країна, яка зазнає посилених гібридних атак Кремля. Нещодавно Центр розповідав про поширення фейків у французькому інформаційному просторі щодо кандидатів на президентських виборах 2027 року, які підтримують Україну. Фейки такого ж типу поширювалися й у Німеччині щодо кандидатів на місцевих виборах.

"Останнім часом Росія системно посилює гібридну агресію проти європейських країн, намагаючись розхитати суспільства, посіяти недовіру та вплинути на громадську думку. Для протидії цим атакам необхідна скоординована робота державних інституцій, медіа та громадянського суспільства", - пишуть у ЦПД.

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