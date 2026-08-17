У Росії хочуть послабити вимоги до авіапалива, що може призвести до відмови двигунів у польоті, - СЗРУ

Російська влада планує послабити вимоги до авіаційного палива, щоб збільшити його виробництво. Серед запропонованих змін – підвищення допустимої температури замерзання з –60 до –50 °C, що, за оцінкою української розвідки, може створити додаткові ризики для безпеки польотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

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Росія хоче отримати додатково до 1,8 млн тонн авіапалива

За даними СЗРУ, російський Мінтранс пропонує дозволити використання авіапалива з температурою замерзання до –50 °C замість чинних –60 °C.

Також планується використовувати російські протизносні присадки та важчу нафту, збільшити частку синтетичних компонентів і допустити до виробництва малий та середній бізнес.

Російські чиновники розраховують, що такі зміни дадуть змогу додатково виробляти до 1,8 млн тонн авіаційного палива на рік.

У СЗРУ вказали на небезпеку кристалізації палива

У розвідці звертають увагу, що на висоті польоту температура повітря може опускатися нижче –50 °C. За таких умов паливо з відповідною температурою замерзання може почати кристалізуватися.

Утворені частинки здатні створювати перешкоди в паливній системі та порушувати подачу пального до двигуна.

"Для бюджету це плюс. Для пасажира – новий ризик", – зазначили у СЗРУ.

Окреме питання, за оцінкою розвідки, становить використання нових присадок і компонентів, які потребуватимуть випробувань та потенційно можуть впливати на зношування деталей. На тлі санкцій і проблем із доступом до запчастин це здатне ускладнити технічне обслуговування російської авіації.

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У РФ уже послабили вимоги до автомобільного бензину

У СЗРУ нагадали, що раніше Росія дозволила виробництво бензину стандарту Євро-2, від якого відмовилася ще у 2013 році.

За даними розвідки, після цього російські СТО почали фіксувати більше проблем із паливними системами китайських автомобілів Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda та Jetour, розрахованих на пальне стандарту Євро-5.

Кількість відповідних звернень на окремих СТО, як стверджує СЗРУ, зросла з 1–2 до 7–10 на тиждень.

"Москва скорочує витрати зараз, а рахунок виставляє населенню – через ремонт автомобілів, дорожче обслуговування і зростання ризиків. Тепер той самий підхід хочуть перенести в авіацію – країна економить на безпеці, бо не може дозволити собі платити за неї", – підсумували у розвідці.

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