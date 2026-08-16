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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин поїхав верхи на коні за бензином, поки інші стоять у кілометровій черзі на АЗС. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин верхи на коні прямує до однієї з АЗС РФ, оминаючи автомобілістів, які стоять у кілометровій черзі за пальним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповідає, що вирушив за бензином верхи, оскільки в його автомобілі пальне вже закінчилося.

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Тим часом інші росіяни, які чекають у черзі на АЗС, знімають незвичного "заправника" на телефони.

Схоже, на тлі дефіциту пального жителі російських регіонів уже починають шукати альтернативні способи пересування.

"Вот выехали с Тайфунчиком за бензином, дома бензин закончился", - розповідає росіянин на кадрах.

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АЗС (652) бензин (448) дефіцит (347) паливо (553)
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Топ коментарі
+13
Тема "без черги" не розкрита. Десь, ближче до заправки, мають "атаваріть" і вершника, і коня.

Чекаємо на другу частину!
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16.08.2026 18:32 Відповісти
+12
Болотяні під@ри нам не сусіди, онучо трирубльова, вони - пацюки.
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16.08.2026 18:30 Відповісти
+7
Із-за океану воно видніше і позубоскалить можна над спливаючою кров'ю Україною.
Тільки, як це називається? Придумай сам, а то мене забанять.
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16.08.2026 18:31 Відповісти

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