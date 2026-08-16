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Росіянин поїхав верхи на коні за бензином, поки інші стоять у кілометровій черзі на АЗС. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин верхи на коні прямує до однієї з АЗС РФ, оминаючи автомобілістів, які стоять у кілометровій черзі за пальним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповідає, що вирушив за бензином верхи, оскільки в його автомобілі пальне вже закінчилося.
Тим часом інші росіяни, які чекають у черзі на АЗС, знімають незвичного "заправника" на телефони.
Схоже, на тлі дефіциту пального жителі російських регіонів уже починають шукати альтернативні способи пересування.
"Вот выехали с Тайфунчиком за бензином, дома бензин закончился", - розповідає росіянин на кадрах.
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Тільки, як це називається? Придумай сам, а то мене забанять.