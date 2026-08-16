Россиянин поехал верхом на лошади за бензином, пока другие стоят в километровой очереди на АЗС. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин верхом на лошади направляется к одной из АЗС РФ, обходя автомобилистов, стоящих в километровой очереди за топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказывает, что отправился за бензином верхом, поскольку в его автомобиле топливо уже закончилось.

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Тем временем другие россияне, ожидающие в очереди на АЗС, снимают необычного "заправщика" на телефоны.

Похоже, на фоне дефицита топлива жители российских регионов уже начинают искать альтернативные способы передвижения.

"Вот выехали с Тайфунчиком за бензином, дома бензин закончился", — рассказывает россиянин на кадрах.

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