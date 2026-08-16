РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12111 посетитель онлайн
Новости Видео Дефицит топлива в РФ
1 056 14

Россиянин поехал верхом на лошади за бензином, пока другие стоят в километровой очереди на АЗС. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин верхом на лошади направляется к одной из АЗС РФ, обходя автомобилистов, стоящих в километровой очереди за топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказывает, что отправился за бензином верхом, поскольку в его автомобиле топливо уже закончилось.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Тем временем другие россияне, ожидающие в очереди на АЗС, снимают необычного "заправщика" на телефоны.

Похоже, на фоне дефицита топлива жители российских регионов уже начинают искать альтернативные способы передвижения.

"Вот выехали с Тайфунчиком за бензином, дома бензин закончился", — рассказывает россиянин на кадрах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое россиян не поделили очередь на АЗС и начали драться кулаками. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две россиянки избили мужчину в очереди за бензином на одной из АЗС в Волгограде. ВИДЕО

Автор: 

АЗС (507) бензин (368) дефицит (375) топливо (697)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Болотяні під@ри нам не сусіди, онучо трирубльова, вони - пацюки.
показать весь комментарий
16.08.2026 18:30 Ответить
+3
Тема "без черги" не розкрита. Десь, ближче до заправки, мають "атаваріть" і вершника, і коня.

Чекаємо на другу частину!
показать весь комментарий
16.08.2026 18:32 Ответить
+3
Так ми "Загорожені забором і колючим дротом", від ВАС, божевільних кровожерливих придурків! (Тільки не розказуй, що ти пишеш з "Америки"... Твій "Вашингтон" - на березі Істринського водосховища...).
показать весь комментарий
16.08.2026 18:39 Ответить

Загрузка...

 
 