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Россиянин поехал верхом на лошади за бензином, пока другие стоят в километровой очереди на АЗС. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин верхом на лошади направляется к одной из АЗС РФ, обходя автомобилистов, стоящих в километровой очереди за топливом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина рассказывает, что отправился за бензином верхом, поскольку в его автомобиле топливо уже закончилось.
Тем временем другие россияне, ожидающие в очереди на АЗС, снимают необычного "заправщика" на телефоны.
Похоже, на фоне дефицита топлива жители российских регионов уже начинают искать альтернативные способы передвижения.
"Вот выехали с Тайфунчиком за бензином, дома бензин закончился", — рассказывает россиянин на кадрах.
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