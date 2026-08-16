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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Двое россиян не поделили очередь на АЗС и начали драться кулаками. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой двое россиян устроили драку из-за очереди на одной из АЗС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне поражения российских НПЗ украинскими дронами местные жители вновь выстроились в километровые очереди за топливом.

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Похоже, дефицит бензина все сильнее обостряет ситуацию на российских АЗС. Некоторые местные жители уже готовы буквально драться за возможность заправить свои автомобили.

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АЗС (507) бензин (368) дефицит (375) горючее (132)
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Топ комментарии
+7
Гойда, братья і сьостри! Гойда!
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16.08.2026 14:10 Ответить
+4
Переживаю за обидві команди ))
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16.08.2026 14:15 Ответить
+3
це все добре,є з чого радіти,і вони того заслуговують,але дайте мені відповідь,де купити бензин до пили щоб порізати дрова у моєму місті??
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16.08.2026 14:06 Ответить

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