Двое россиян не поделили очередь на АЗС и начали драться кулаками. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой двое россиян устроили драку из-за очереди на одной из АЗС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне поражения российских НПЗ украинскими дронами местные жители вновь выстроились в километровые очереди за топливом.

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Похоже, дефицит бензина все сильнее обостряет ситуацию на российских АЗС. Некоторые местные жители уже готовы буквально драться за возможность заправить свои автомобили.

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