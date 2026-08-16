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Двое россиян не поделили очередь на АЗС и начали драться кулаками. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой двое россиян устроили драку из-за очереди на одной из АЗС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне поражения российских НПЗ украинскими дронами местные жители вновь выстроились в километровые очереди за топливом.
Похоже, дефицит бензина все сильнее обостряет ситуацию на российских АЗС. Некоторые местные жители уже готовы буквально драться за возможность заправить свои автомобили.
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+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий16.08.2026 14:10 Ответить Ссылка
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