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Двоє росіян не поділили чергу на АЗС та почали битися навкулачки. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому двоє росіян влаштували бійку через чергу на одній з АЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі ураження українськими дронами російських НПЗ місцеві жителі знову вишикувалися у кілометрові черги за пальним.
Схоже, дефіцит бензину дедалі сильніше загострює ситуацію на російських АЗС. Деякі місцеві жителі вже готові буквально битися за можливість заправити свої автівки.
Топ коментарі
+11 Амандрапапупа
показати весь коментар16.08.2026 14:10 Відповісти Посилання
+9 School Bus
показати весь коментар16.08.2026 14:15 Відповісти Посилання
+5 віктор федорович #394174
показати весь коментар16.08.2026 14:09 Відповісти Посилання
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