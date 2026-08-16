УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9253 відвідувача онлайн
Новини Відео Дефіцит пального у РФ
3 092 21

Двоє росіян не поділили чергу на АЗС та почали битися навкулачки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому двоє росіян влаштували бійку через чергу на одній з АЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі ураження українськими дронами російських НПЗ місцеві жителі знову вишикувалися у кілометрові черги за пальним.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Схоже, дефіцит бензину дедалі сильніше загострює ситуацію на російських АЗС. Деякі місцеві жителі вже готові буквально битися за можливість заправити свої автівки.

Дивіться також: Дві росіянки побили чоловіка у черзі за бензином на одній з АЗС у Волгограді. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка скиглить через кілометрові черги на АЗС та дефіцит бензину в Сочі. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (650) бензин (448) дефіцит (347) пальне (265)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Гойда, братья і сьостри! Гойда!
показати весь коментар
16.08.2026 14:10 Відповісти
+9
Переживаю за обидві команди ))
показати весь коментар
16.08.2026 14:15 Відповісти
+5
В рассіі.
показати весь коментар
16.08.2026 14:09 Відповісти

Завантаження...

 
 