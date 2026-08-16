Двоє росіян не поділили чергу на АЗС та почали битися навкулачки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому двоє росіян влаштували бійку через чергу на одній з АЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі ураження українськими дронами російських НПЗ місцеві жителі знову вишикувалися у кілометрові черги за пальним.

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Схоже, дефіцит бензину дедалі сильніше загострює ситуацію на російських АЗС. Деякі місцеві жителі вже готові буквально битися за можливість заправити свої автівки.

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