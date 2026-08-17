У Росії хочуть послабити вимоги до авіапалива, що може призвести до відмови двигунів у польоті, - СЗРУ

Российские власти планируют ослабить требования к авиационному топливу, чтобы увеличить его производство. Среди предложенных изменений - повышение допустимой температуры замерзания с –60 до –50 °C, что, по оценке украинской разведки, может создать дополнительные риски для безопасности полетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

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Россия хочет получить дополнительно до 1,8 млн тонн авиатоплива

По данным СЗРУ, российский Минтранс предлагает разрешить использование авиатоплива с температурой замерзания до –50 °C вместо действующих –60 °C.

Также планируется использовать российские противоизносные присадки и более тяжелую нефть, увеличить долю синтетических компонентов и допустить к производству малый и средний бизнес.

Российские чиновники рассчитывают, что такие изменения позволят дополнительно производить до 1,8 млн тонн авиационного топлива в год.

В СЗРУ указали на опасность кристаллизации топлива

В отчете обращают внимание на то, что на высоте полета температура воздуха может опускаться ниже –50 °C. В таких условиях топливо с соответствующей температурой замерзания может начать кристаллизоваться.

Образовавшиеся частицы способны создавать препятствия в топливной системе и нарушать подачу топлива в двигатель.

"Для бюджета это плюс. Для пассажира - новый риск", - отметили в СЗРУ.

Отдельный вопрос, по оценке разведки, представляет собой использование новых присадок и компонентов, которые потребуют испытаний и потенциально могут повлиять на износ деталей. На фоне санкций и проблем с доступом к запчастям это может осложнить техническое обслуживание российской авиации.

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В РФ уже ослабили требования к автомобильному бензину

В СЗРУ напомнили, что ранее Россия разрешила производство бензина стандарта Евро-2, от которого отказалась еще в 2013 году.

По данным разведки, после этого российские СТО начали фиксировать больше проблем с топливными системами китайских автомобилей Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour, рассчитанных на топливо стандарта Евро-5.

Количество соответствующих обращений на отдельных СТО, как утверждает СЗРУ, выросло с 1–2 до 7–10 в неделю.

"Москва сокращает расходы сейчас, а счет выставляет населению - за счет ремонта автомобилей, более дорогого обслуживания и роста рисков. Теперь тот же подход хотят перенести в авиацию - страна экономит на безопасности, потому что не может позволить себе платить за нее", - подытожили в разведке.

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