У Росії хочуть послабити вимоги до авіапалива, що може призвести до відмови двигунів у польоті, - СЗРУ
Российские власти планируют ослабить требования к авиационному топливу, чтобы увеличить его производство. Среди предложенных изменений - повышение допустимой температуры замерзания с –60 до –50 °C, что, по оценке украинской разведки, может создать дополнительные риски для безопасности полетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.
Россия хочет получить дополнительно до 1,8 млн тонн авиатоплива
По данным СЗРУ, российский Минтранс предлагает разрешить использование авиатоплива с температурой замерзания до –50 °C вместо действующих –60 °C.
Также планируется использовать российские противоизносные присадки и более тяжелую нефть, увеличить долю синтетических компонентов и допустить к производству малый и средний бизнес.
Российские чиновники рассчитывают, что такие изменения позволят дополнительно производить до 1,8 млн тонн авиационного топлива в год.
В СЗРУ указали на опасность кристаллизации топлива
В отчете обращают внимание на то, что на высоте полета температура воздуха может опускаться ниже –50 °C. В таких условиях топливо с соответствующей температурой замерзания может начать кристаллизоваться.
Образовавшиеся частицы способны создавать препятствия в топливной системе и нарушать подачу топлива в двигатель.
"Для бюджета это плюс. Для пассажира - новый риск", - отметили в СЗРУ.
Отдельный вопрос, по оценке разведки, представляет собой использование новых присадок и компонентов, которые потребуют испытаний и потенциально могут повлиять на износ деталей. На фоне санкций и проблем с доступом к запчастям это может осложнить техническое обслуживание российской авиации.
В РФ уже ослабили требования к автомобильному бензину
В СЗРУ напомнили, что ранее Россия разрешила производство бензина стандарта Евро-2, от которого отказалась еще в 2013 году.
По данным разведки, после этого российские СТО начали фиксировать больше проблем с топливными системами китайских автомобилей Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour, рассчитанных на топливо стандарта Евро-5.
Количество соответствующих обращений на отдельных СТО, как утверждает СЗРУ, выросло с 1–2 до 7–10 в неделю.
"Москва сокращает расходы сейчас, а счет выставляет населению - за счет ремонта автомобилей, более дорогого обслуживания и роста рисков. Теперь тот же подход хотят перенести в авиацию - страна экономит на безопасности, потому что не может позволить себе платить за нее", - подытожили в разведке.
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