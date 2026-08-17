В Польше хотят вернуть бесплатное жилье и медицинское страхование части украинцев

В Польше предлагают вернуть право на бесплатное проживание и медицинское страхование ещё нескольким категориям украинцев. Речь идёт, в частности, о матерях, самостоятельно воспитывающих детей, малообеспеченных пенсионерах и членах их семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Money.pl, соответствующий законопроект зарегистрирован в польском Сейме.

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Кто из украинцев сможет получить льготы

Инициативу подготовила партия "Левица", входящая в правительственную коалицию премьер-министра Дональда Туска.

В перечень уязвимых групп предлагают включить матерей, самостоятельно воспитывающих детей. Условием будет отсутствие брака или проживание партнера за пределами Польши.

Также право на поддержку хотят предоставить пенсионерам, получающим менее половины минимальной пенсии – не более 940 злотых в месяц. Льготы предлагают распространить и на членов семей людей, относящихся к этим категориям.

Отдельно законопроект предусматривает право таких украинцев на медицинское страхование и бесплатный доступ к польской системе здравоохранения независимо от того, проживают ли они в центрах коллективного размещения.

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Сколько будет стоить расширение помощи

По оценкам авторов документа, на расширение программы проживания потребуется около 18 млн злотых дополнительного финансирования. Еще примерно 80 млн злотых необходимо предусмотреть на медицинскую помощь.

Ожидается, что новыми возможностями смогут воспользоваться несколько тысяч человек.

Рассмотрение законопроекта в Сейме запланировано на сентябрь.

Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Агнешка Дземянович-Бонк заявила, что рассчитывает на поддержку документа со стороны партнеров по правительственной коалиции. Она подчеркнула, что инициатива, среди прочего, касается помощи детям и семьям украинских военных.

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