В правительстве Польши признали вклад беженцев из Украины: если бы все украинцы не пошли на работу, польская экономика остановилась бы
Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик подчеркнул вклад украинцев в функционирование польской экономики.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Польская экономика остановилась бы
Так, по словам Дущика, во многих случаях отсутствие украинцев было бы ощутимым.
"Если бы не было граждан Украины, мы ждали бы автобус 10 минут, а не 5. Потому что именно они восполняют нехватку рабочей силы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от военных беженцев из Украины. В целом, украинцев, проживающих в Польше, и мы должны это все чаще повторять, потому что однажды - если бы такая ситуация произошла - когда все украинцы договорились бы и не пошли на работу, польская экономика остановилась бы", - сказал он.
Он также раскритиковал идею партии "Право и справедливость" ("ПиС") о депортации безработных мужчин из Украины призывного возраста.
"На самом деле те, кто не работает в Польше, – это люди, которые ухаживают за своими детьми с инвалидностью, или раненые на фронте, проходящие реабилитацию в Польше", – сказал он.
Возвращение в Украину
На вопрос, начнут ли беженцы возвращаться в Украину после окончания войны, Дущик ответил, что "это процесс, который мы наблюдали в других странах, и его очень легко предсказать".
"Бывает, что те, кто заявляет: "Я остаюсь", - уезжают, потому что что-то случается. А те, кто говорит: "Я уеду, как только закончится война", - остаются. Конечно, эти тенденции меняются каждый месяц, поскольку корни, которые они пускают в принимающем обществе, в данном случае польском, становятся всё глубже. Если кто-то отдал своих детей в школу, они изучают польский язык, если человек работает на рынке труда, то вероятность того, что он вернется в Украину без веского повода для возвращения, практически очень низкая", - отметил он.
Кроме того, Дущик добавил, что "следует сравнить ситуацию страны ЕС со всеми её преимуществами – Польши – и в то же время Украины, которая переживает серьёзный кризис – даже после окончания войны".
"На мой взгляд, вероятность того, что многие украинцы вернутся домой, невелика", – сказал он.
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А ЗЕсрані то до сраки, потрібно воно йому. В нього свої проблеми - якби побільше в мордяку запхати.