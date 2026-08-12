В правительстве Польши признали вклад беженцев из Украины: если бы все украинцы не пошли на работу, польская экономика остановилась бы

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик подчеркнул вклад украинцев в функционирование польской экономики.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

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Польская экономика остановилась бы

Так, по словам Дущика, во многих случаях отсутствие украинцев было бы ощутимым.

"Если бы не было граждан Украины, мы ждали бы автобус 10 минут, а не 5. Потому что именно они восполняют нехватку рабочей силы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от военных беженцев из Украины. В целом, украинцев, проживающих в Польше, и мы должны это все чаще повторять, потому что однажды - если бы такая ситуация произошла - когда все украинцы договорились бы и не пошли на работу, польская экономика остановилась бы", - сказал он.

Он также раскритиковал идею партии "Право и справедливость" ("ПиС") о депортации безработных мужчин из Украины призывного возраста.

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"На самом деле те, кто не работает в Польше, – это люди, которые ухаживают за своими детьми с инвалидностью, или раненые на фронте, проходящие реабилитацию в Польше", – сказал он.

Возвращение в Украину

На вопрос, начнут ли беженцы возвращаться в Украину после окончания войны, Дущик ответил, что "это процесс, который мы наблюдали в других странах, и его очень легко предсказать".

"Бывает, что те, кто заявляет: "Я остаюсь", - уезжают, потому что что-то случается. А те, кто говорит: "Я уеду, как только закончится война", - остаются. Конечно, эти тенденции меняются каждый месяц, поскольку корни, которые они пускают в принимающем обществе, в данном случае польском, становятся всё глубже. Если кто-то отдал своих детей в школу, они изучают польский язык, если человек работает на рынке труда, то вероятность того, что он вернется в Украину без веского повода для возвращения, практически очень низкая", - отметил он.

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Кроме того, Дущик добавил, что "следует сравнить ситуацию страны ЕС со всеми её преимуществами – Польши – и в то же время Украины, которая переживает серьёзный кризис – даже после окончания войны".

"На мой взгляд, вероятность того, что многие украинцы вернутся домой, невелика", – сказал он.