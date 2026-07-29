73% украинцев в Польше связывают свое будущее с этой страной, - исследование

Большинство украинцев, проживающих в настоящее время в Польше, уже не считают свое пребывание в стране временным. Согласно новому исследованию, 73 % респондентов связывают свое будущее с Польшей, а почти половина планирует оставаться там еще как минимум несколько лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Центра исследований миграции Варшавского университета "Ukraińcy w Polsce w 2026 roku: plany na przyszłość oraz obecna sytuacja życiowa i zawodowa", 44% опрошенных заявили, что планируют жить в Польше еще несколько лет. Для сравнения: в 2022 году таких было всего 22%. Еще 23% респондентов пока не определились со своими дальнейшими планами.

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Среди украинцев, переехавших в Польшу еще до начала полномасштабной войны, около 80% связывают свое будущее именно с этой страной. Среди тех, кто выехал после февраля 2022 года, таких несколько меньше – 64%.

"В целом украинцы, вероятно, приспособились к реалиям затянувшейся войны. Они предполагают, что возвращение будет возможным только через некоторое время или что оно маловероятно", — отметил автор исследования Джереми Кальдейра.

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Исследование также подтвердило дальнейшую интеграцию украинцев на польском рынке труда. Уровень занятости вырос с 69% в 2022 году до почти 83% в 2026-м. Чаще всего украинцы работают по трудовым договорам на полный рабочий день, а еще 11% занимаются предпринимательством или работают на себя.

В то же время почти половина опрошенных — 45% — выполняют работу, не соответствующую их образованию или профессиональной квалификации. По словам Кальдейры, эта проблема остается неизменной на протяжении многих лет, несмотря на в целом успешную интеграцию украинцев на польском рынке труда.

Опрос охватил 1892 гражданина Украины, проживающих в Польше. По оценкам Главного статистического управления Польши, в настоящее время в стране находится около 1,68 млн украинцев.

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Польша остается основной страной пребывания украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны. Сегодня украинцы составляют около двух третей всех работающих мигрантов в стране, а уровень их официального трудоустройства продолжает расти.

В то же время польские работодатели всё активнее ищут работников в других регионах мира, поскольку часть украинцев переезжает в страны Западной Европы в поисках более высокой заработной платы. Несмотря на это Польша по-прежнему остается европейским лидером по уровню трудоустройства украинских беженцев, хотя с увеличением продолжительности их пребывания в стране постепенно меняется и отношение польского общества к украинцам.

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