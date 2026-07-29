73% українців пов’язують своє майбутнє з Польщею, - дослідження

Більшість українців, які нині проживають в Польщі, вже не розглядають своє перебування в країні як тимчасове. Згідно з новим дослідженням, 73% респондентів пов'язують своє майбутнє з Польщею, а майже половина планує залишатися там ще щонайменше кілька років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Центру досліджень міграції Варшавського університету "Ukraińcy w Polsce w 2026 roku: plany na przyszłość oraz obecna sytuacja życiowa i zawodowa", 44% опитаних заявили, що планують жити в Польщі ще кілька років. Для порівняння, у 2022 році таких було лише 22%. Ще 23% респондентів поки не визначилися зі своїми подальшими планами.

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Серед українців, які переїхали до Польщі ще до початку повномасштабної війни, близько 80% пов'язують своє майбутнє саме з цією країною. Серед тих, хто виїхав після лютого 2022 року, таких дещо менше – 64%.

"Загалом українці, ймовірно, пристосувалися до реалій тривалої війни. Вони припускають, що можливе повернення буде можливим лише через деякий час або що воно малоймовірне", – зазначив автор дослідження Джеремі Кальдейра.

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Дослідження також засвідчило подальшу інтеграцію українців на польському ринку праці. Рівень зайнятості зріс із 69% у 2022 році до майже 83% у 2026-му. Найчастіше українці працюють за трудовими договорами на повний робочий день, а ще 11% займаються підприємництвом або працюють на себе.

Водночас майже половина опитаних – 45% – виконують роботу, яка не відповідає їхній освіті або професійній кваліфікації. За словами Кальдейри, ця проблема залишається незмінною протягом багатьох років, попри загалом успішну інтеграцію українців на польському ринку праці.

Опитування охопило 1892 громадян України, які проживають у Польщі. За оцінками Головного статистичного управління Польщі, нині в країні перебуває близько 1,68 млн українців.

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Польща залишається основною країною перебування українців, які виїхали після початку повномасштабної війни. Сьогодні українці становлять близько двох третин усіх працюючих мігрантів у країні, а рівень їхнього офіційного працевлаштування продовжує зростати.

Водночас польські роботодавці дедалі активніше шукають працівників в інших регіонах світу, оскільки частина українців переїжджає до країн Західної Європи у пошуках вищої заробітної плати. Попри це Польща й надалі залишається європейським лідером за рівнем працевлаштування українських біженців, хоча зі збільшенням тривалості їхнього перебування в країні поступово змінюється і ставлення польського суспільства до українців.

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